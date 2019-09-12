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РИА Новости

СМИ: в Бенгальском заливе затонуло судно с углем

17:35 12.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСудно в море
Судно в море
© РИА Новости / Александр Вильф
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Судно в море. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Перевозившее уголь судно затонуло в четверг в Бенгальском заливе недалеко от Бангладеш, находившиеся на его борту 12 членов экипажа пропали без вести, сообщает бангладешское издание New Age.
Сообщается, что судно Hira Parbat-8 затонуло из-за образования трещины в его корпусе. Между тем, местное интернет-издание bdnews24 сообщает, что причиной инцидента стали плохие погодные условия, и уточняет, что судно перевернулось вблизи газового месторождения Сангу приблизительно в 09.45 утра.
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