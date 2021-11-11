https://ria.ru/20211111/vertolet-1758519200.html

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2019-2021 годах

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2019-2021 годах - РИА Новости, 11.11.2021

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2019-2021 годах

11 ноября вертолет Ми-8 авиакомпании "Норильск Авиа" совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. По данным регионального главка МЧС РФ, ЧП... РИА Новости, 11.11.2021

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2021-11-11T12:10

происшествия

ми-8

россия

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202111 ноября вертолет Ми-8 авиакомпании "Норильск Авиа" совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. По данным регионального главка МЧС РФ, ЧП произошло в Туруханском районе Красноярского края, на борту было три члена экипажа, пострадавших нет. Как уточнило управление СК на транспорте, вертолет следовал по маршруту Валек - Светлогорск - Игарка, при заходе на посадочную площадку в поселок Светлогорск задел кроны деревьев, в результате чего произошло его падение. При ударе о землю вертолет получил множественные механические повреждения, в том числе оборвалась хвостовая балка, поврежден топливный бак. 19 октября вертолет Ми-8 авиакомпании "Норильск-авиа", следовавший по маршруту Носок – Караул – Дудинка, совершил вынужденную посадку на Таймыре, в 12 километрах к западу от населенного пункта Караул. На борту судна находились 11 человек, никто не пострадал.12 августа на территории Камчатского края упал вертолет Ми-8 с туристами. Крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника, летательный аппарат упал в озеро. На борту были 16 человек – три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших. Вертолет вытащили из воды на берег 6 сентября.24 июня в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Росгвардии Ми-8. Машина выполняла учебно-тренировочный полет. Экипаж из трех человек погиб.24 февраля на Таймыре вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании АО "Норильскавиа", совершил вынужденную посадку. По данным СК, борт следовал по маршруту Дудинка - Усть-Авам - Волочанка и "совершил посадку в связи с изменениями акустического фона в работе главного редуктора". На борту вертолета находились три члена экипажа и 16 пассажиров. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.28 января в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ после приземления в процессе маневрирования на посадочной площадке Богучаны задел несущим винтом три здания (административное здание аэропорта, два технических здания), а также повредил винтовую часть стоящего на площадке вертолета. На борту находилась три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет.23 января в аэропорту Кепервеем, расположенном в Билибинском районе Чукотки, произошла аварийная посадка вертолета Ми-8. Вертолет выполнял санитарный рейс в Певек, после взлета было обнаружено падение давление масла в одном из двигателей, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт. На борту вертолета находились три члена экипажа и врач, которые не пострадали, фюзеляж судна поврежден не был.20206 декабря в Югре вертолет Ми-8, выполнявший рейс Нягань – Березово по заданию санитарной авиации, вынужденно вернулся в пункт вылета из-за неисправности двигателя. На борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров. Вертолет приземлился в штатном режиме.17 сентября в Магаданской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 180 километрах от поселка Омсукчан. На его борту было три человека, никто не пострадал. Вертолет совершал грузовой рейс, перевозил геолого-разведочные пробы грунта. Воздушное судно получило повреждения.26 мая в аэропорту Анадыря (Чукотский автономный округ) военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. По данным экстренных служб, погибли четыре человека. Причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета.19 мая вертолёт Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку в районе подмосковного Клина при выполнении учебно-тренировочного полета, экипаж вертолета погиб от полученных ранений.14 февраля на Ямале вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", летевший в порт Сабетта, попал в снежную пургу и совершил жесткую посадку. Он перевернулся, у него сломались лопасти. На борту вертолета было десять человек, в том числе три члена экипажа. В результате жесткой посадки двое из них оказались зажаты, погибших нет.201925 декабря вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит Эвенкийского района Красноярского края. По информации МЧС, у воздушного судна была повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Вертолет должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. На его борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и три члена экипажа. В результате жесткой посадки 16 человек пострадали, семеро были госпитализированы.13 декабря при посадке в Иркутске у рейсового вертолета Ми-8, летевшего из северного поселка региона, подломилась стойка шасси. На борту воздушного судна находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.24 ноября в селе Новый Порт Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, летевший по маршруту Новопортовское месторождение – Новый Уренгой. При взлете произошла аварийная ситуация, командир принял решение идти на посадку. Из-за аварии частично разрушилось шасси, была повреждена хвостовая балка вертолета. На борту воздушного судна находились 22 пассажира и три члена экипажа, никто не пострадал.5 сентября при разгоне по взлетно-посадочной полосе в Саратовской области вертолет Ми-8 опрокинулся и загорелся. Экипаж сумел вовремя покинуть воздушное судно. Пассажиров на борту не было. Причиной происшествия стало разрушение одной из стоек шасси.13 августа вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, совершил жесткую посадку в природном парке "Налычево" в районе вулкана Дзендзур на Камчатке. Пассажирами Ми-8, принадлежащего авиакомпании ООО "Вертикаль-Т", были туристы, прилетевшие на экскурсию на базу "Дзензур". В результате жесткой посадки пострадали пять человек, один из них был госпитализирован.10 августа вертолет Ми-8 компании "ЮТэйр" повредил при взлете хвостовую балку и совершил жесткую посадку на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии. Погибших и пострадавших не было.15 июля выполнявший технический рейс вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Долине гейзеров в Елизовском районе Камчатского края без последующего возгорания. На борту воздушного судна были технический груз и люди, его сопровождавшие. В результате жесткой посадки пострадали 10 человек.18 июня на Чукотке при запуске двигателя Ми-8, следующего по маршруту Нутепельмен – Залив Креста, произошло оплавление разъединения в винтовой клемме. На борту вертолета были 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших не было.22 марта в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа при жесткой посадке рейсового вертолета Ми-8 авиакомпании "Ямал" обломился хвост. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 20 пассажиров не пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ми-8, россия