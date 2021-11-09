https://ria.ru/20211109/avarii-1758157703.html

ЧП и аварии на морских судах в России в 2020-2021 годах

ЧП и аварии на морских судах в России в 2020-2021 годах - РИА Новости, 09.11.2021

ЧП и аварии на морских судах в России в 2020-2021 годах

у берегов в Приморском крае сел на мель и переломился пополам контейнеровоз Rise Shine. Инцидент произошел в районе мыса Козино у берегов Находки. Среди 14... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T07:59

2021-11-09T07:59

2021-11-09T07:59

справки

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20219 ноября у берегов в Приморском крае сел на мель и переломился пополам контейнеровоз Rise Shine. Инцидент произошел в районе мыса Козино у берегов Находки. Среди 14 членов экипажа Rise Shine граждан России нет.7 октября во время инцидента на танкере "Семен Дежнев", который шел по Лене, два человека получили травмы. Судно следовало из Якутии в Киренск на заправку. Недалеко от населенного пункта Петропавловское произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из емкостей. Пострадавших из-за воспламенения паров нефтепродуктов на танкере доставили в Иркутск.5 октября в Белом море вблизи побережья Мурманской области частное судно "Фаворит" получило пробоину. На борту находятся пять членов экипажа.15 сентября судно обеспечения "Капитан Воронин" получило пробоину и село на мель в проливе Югорский Шар Карского моря.Двенадцать членов экипажа севшего на мель судна были эвакуированы на теплоход "Алексей Марышев".Пострадавших не было. Угроза затопления судна отсутствовала, утечки топлива не было.28 апреля произошел пожар на сухогрузе "Таймыр", стоявшем у причала порта Экономия в Архангельске. В трюме судна загорелась тара на площади 10 квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На место были немедленно направлены силы и средства в количестве 9 единиц техники и 33 человек личного состава.Работы по тушению пожара осложнялись тем, что в трюме находилось 146 тонн утеплителя, который требовалось разгрузить. Спустя несколько часов, открытое горение было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пострадавших не было – члены экипажа эвакуировались на причал самостоятельно.20 апреля вспыхнул пожар на буксире "Прибой", у причала в поселке Ретинское Кольского района Мурманской области. Возгорание произошло в одном из помещений судна, пришвартованного к плавучей бочке в акватории Кольского залива Баренцева моря. На место происшествие было вызвано пожарное судно "Виктор Петров". Спустя пять часов пожар был ликвидирован.8 апреля в Охотском море примерно в 200 километрах от Магадана загорелся рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек. Пожар произошел в трюмах судна. По предварительным данным, угрозы затопления траулера нет. Информация о пострадавших пока не поступала. На помощь морякам подошло спасательное судно "Справедливый" Росрыболовства.6 марта утром в 12 милях на траверзе острова Аскольд в Японском море загорелось российское судно "Витим" с 30 рыбаками. Возгорание произошло в рыбном цеху, моряки сами начали тушить пожар, в этом им помог экипаж спасательного судна. Пострадавших не было, члены экипажа эвакуированы и доставлены во Владивосток на судне "Алчан". 8 марта горевшее судно отбуксировали к берегу в Приморье.21 февраля в Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере Polaris, на борту 10 человек, их состояние удовлетворительное. На судне в работе вспомогательные устройства, угрозы жизни и здоровью экипажа нет, связь с Polaris устойчивая, оно находится в группе судов, ведущих промысел. К месту происшествия вышло спасательное судно СМБ "Мурманрыба" для буксировки Polaris в порт приписки.14 января в Астраханской области сел на мель теплоход "Композитор Гасанов", следовавший в Иран. Судовой экипаж составлял 16 человек. Повреждений корпуса судна не произошло, загрязнений акватории нет. Было организовано взаимодействие с администрацией морского порта "Астрахань".5 января в Охотском море потерял ход траулер "Герои Даманского", опасности для 60 моряков на борту не было. Причиной являлись намотанные на винт сети.202028 декабря в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области произошло затопление рыболовецкого судна "Онега". По предварительным данным, "Онега" затонула из-за обледенения. На судне сработал спасательный буй. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Еще 17 числятся пропавшими без вести. По предварительным данным экстренных служб, они погибли.13 декабря в одном из помещений рыболовецкого судна "Вега", пришвартованного к причалу Мурманской судоверфи, произошло возгорание при производстве сварочных работ. На борту находились три члена экипажа, которые были сразу эвакуированы. Прибывшим пожарным расчетам удалось ликвидировать открытое горение и локализовать возгорание.24 октября в Азовском море в устье Керченского пролива на танкере "Генерал Ази Асланов", направлявшегося в Ростов-на-Дону, произошел взрыв. Троих членов экипажа выбросило за борт, еще десятерых подобрало проходящее мимо судно "Сириус". Судно шло пустым, взорвались пары нефтепродуктов. Танкер с поврежденной палубой изначально отбуксировали на якорную стоянку к кубанскому берегу, а затем в керченский порт Крым. При осмотре танкера следователи обнаружили останки, предположительно, они принадлежат пропавшим членам экипажа. 26 октября поисково-спасательная операция была прекращена, так как надежды найти моряков живыми не осталось.17 октября в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области маломерное судно под названием "Юбилейный" ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло. На борту находились десять пассажиров и членов экипажа, семеро из них были спасены.9 июля на судне Brompton San, направлявшемся на буровую платформу на шельфе Сахалина, в машинном отделении произошел пожар. Возгорание было ликвидировано, судно самостоятельно направилось в порт Корсаков на юге Сахалина, 42 пассажира пересели на судно "Катунь", которое доставило их на буровую платформу. Никто не пострадал.8 июля стало известно, что во время рыболовного промысла в акватории бухты Алексеева острова Попова Владивостока затонуло рыболовное судно "Атлант-2". Днем 7 июля капитан мотобота сообщил о поступлении воды в трюм, после чего связь с судном была потеряна. В результате поисково-спасательной операции четыре человека экипажа были спасены.18 июня в восточной части Баренцева моря потерял ход российский траулер Nord tral. На судне заклинило перо руля, но оно могло двигаться. Буксир доставил потерявший ход Nord tral, принадлежащий мурманской компании СПК "Беломорский рыбак РК", на ремонт в норвежский Киркенес. Экипаж не пострадал.16 июня сухогруз "Голден Роуз", следовавший из морского порта Астрахань в порт Амирабад (республика Иран) с зерном, сел на мель в Астраханской области. Сухогруз пробоин не получил, разлива нефтепродуктов не произошло. "Голден Роуз", принадлежавший компании "Омский шиппинг", перекрыл Волго-Каспийский судоходный канал, прохода ожидали 28 судов. 17 июня сухогруз "Голден Роуз" сняли с мели.14 июня в акватории Авачинской бухты на Камчатке перевернулся катер "Тихий", пропали четыре члена экипажа. Катер, который должен был доставить груз к другому судну, обнаружили примерно в 40 километрах от берега. 21 июля активный поиск мужчин с перевернувшегося катера был прекращен.24 марта в Охотском море, западнее Камчатки, на борту рыболовецкого судна "Восток 2" произошел пожар, на борту находились 23 человека. Очаг был оперативно потушен, никто не пострадал, открытого пламени не было.27 января на судне "Святитель Иннокентий", которое находилось на ремонте в Архангельске, в помещении сухого трюма произошел пожар. Возгорание было ликвидировано, площадь пожара составила 66 квадратных метров.21 января в Охотском море недалеко от Магадана на рыболовецком траулере "Энигма Астралис" произошел пожар. Экипаж из 47 человек эвакуировали. Тушить пожар на траулере, на котором было свыше 250 тонн топлива, отправился ледокол "Сибирский", но открытое пламя создавало угрозу взрыва. 27 января стало известно, что контакт с траулером был потерян во время шторма. На его поиск вышли 11 судов. 28 января стало известно, что траулер затонул.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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