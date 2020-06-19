Потерявший ход в Баренцевом море российский траулер доставят в Норвегию

МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Буксир доставит потерявший ход в Баренцевом море российский траулер Nord tral, принадлежащий мурманской компании СПК "Беломорский рыбак РК", на ремонт в норвежский Киркенес, сообщил РИА Новости представитель судовладельца Владимир Волов.

В четверг источник в экстренных службах Мурманской области сообщил РИА Новости, что Nord tral потерял ход в восточной части Баренцева моря . Сейчас траулер остается у берегов Норвегии

"С экипажем все в порядке, лежат в дрейфе, погода хорошая – штиль. Ждут прибытия буксира, который примерно через неделю доставит их в Киркенес на ремонт", - сказал Волов.