https://ria.ru/20200619/1573172040.html
Потерявший ход в Баренцевом море российский траулер доставят в Норвегию
Буксир доставит потерявший ход в Баренцевом море российский траулер Nord tral, принадлежащий мурманской компании СПК "Беломорский рыбак РК", на ремонт в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:06
2020-06-19T11:06
баренцево море
норвегия
происшествия
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баренцево море
норвегия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баренцево море, норвегия, происшествия
МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Буксир доставит потерявший ход в Баренцевом море российский траулер Nord tral, принадлежащий мурманской компании СПК "Беломорский рыбак РК", на ремонт в норвежский Киркенес, сообщил РИА Новости представитель судовладельца Владимир Волов.
В четверг источник в экстренных службах Мурманской области сообщил РИА Новости, что Nord tral потерял ход в восточной части Баренцева моря
. Сейчас траулер остается у берегов Норвегии
.
"С экипажем все в порядке, лежат в дрейфе, погода хорошая – штиль. Ждут прибытия буксира, который примерно через неделю доставит их в Киркенес на ремонт", - сказал Волов.
Как пояснил собеседник агентства, судно может двигаться, однако из-за того, что на траулере заклинило перо руля, им невозможно управлять. На борту находятся 24 члена экипажа.