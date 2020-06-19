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Потерявший ход в Баренцевом море российский траулер доставят в Норвегию
Буксир доставит потерявший ход в Баренцевом море российский траулер Nord tral, принадлежащий мурманской компании СПК "Беломорский рыбак РК", на ремонт в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:06
баренцево море
норвегия
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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баренцево море, норвегия, происшествия

Потерявший ход в Баренцевом море российский траулер доставят в Норвегию

11:06 19.06.2020
156
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПобережье Баренцева моря на Кольском полуострове
Побережье Баренцева моря на Кольском полуострове
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Побережье Баренцева моря на Кольском полуострове. Архивное фото
МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Буксир доставит потерявший ход в Баренцевом море российский траулер Nord tral, принадлежащий мурманской компании СПК "Беломорский рыбак РК", на ремонт в норвежский Киркенес, сообщил РИА Новости представитель судовладельца Владимир Волов.
В четверг источник в экстренных службах Мурманской области сообщил РИА Новости, что Nord tral потерял ход в восточной части Баренцева моря. Сейчас траулер остается у берегов Норвегии.
"С экипажем все в порядке, лежат в дрейфе, погода хорошая – штиль. Ждут прибытия буксира, который примерно через неделю доставит их в Киркенес на ремонт", - сказал Волов.
Как пояснил собеседник агентства, судно может двигаться, однако из-за того, что на траулере заклинило перо руля, им невозможно управлять. На борту находятся 24 члена экипажа.
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Баренцево мореНорвегияПроисшествия
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