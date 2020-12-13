https://ria.ru/20201213/murmansk-1588989299.html

Названа причина возгорания на судне в Мурманске

Названа причина возгорания на судне в Мурманске

Транспортная прокуратура Северо-Западного федерального округа начала проверку по факту возгорания на судне "Вега" в Мурманске, которое, по данным ведомства,... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T13:31

2020-12-13T13:31

2020-12-13T14:38

мурманск

происшествия

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МУРМАНСК, 13 дек - РИА Новости. Транспортная прокуратура Северо-Западного федерального округа начала проверку по факту возгорания на судне "Вега" в Мурманске, которое, по данным ведомства, произошло во время сварочных работ, сообщила пресс-служба прокуратуры.Сообщается, что мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с возгоранием на судне."По предварительным данным, в воскресенье около 12.00 в одном из помещений рыболовецкого судна "Вега", пришвартованного к причалу Мурманской судоверфи, при производстве сварочных работ произошло возгорание", - говорится в сообщении.На борту находились три члена экипажа, которые были сразу эвакуированы. Пострадавших нет.В настоящее время на судне работают пожарные расчеты. Им удалось ликвидировать открытое горение и локализовать возгорание.На место происшествия выехал мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский."Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201213/pozhar-1588985796.html

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманск, происшествия