https://ria.ru/20201213/murmansk-1588989299.html
Названа причина возгорания на судне в Мурманске
Названа причина возгорания на судне в Мурманске
Транспортная прокуратура Северо-Западного федерального округа начала проверку по факту возгорания на судне "Вега" в Мурманске, которое, по данным ведомства,... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T13:31
2020-12-13T13:31
2020-12-13T14:38
мурманск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588995761_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8df7f0469bc851a237bf574a731c3d6e.jpg
МУРМАНСК, 13 дек - РИА Новости. Транспортная прокуратура Северо-Западного федерального округа начала проверку по факту возгорания на судне "Вега" в Мурманске, которое, по данным ведомства, произошло во время сварочных работ, сообщила пресс-служба прокуратуры.Сообщается, что мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с возгоранием на судне."По предварительным данным, в воскресенье около 12.00 в одном из помещений рыболовецкого судна "Вега", пришвартованного к причалу Мурманской судоверфи, при производстве сварочных работ произошло возгорание", - говорится в сообщении.На борту находились три члена экипажа, которые были сразу эвакуированы. Пострадавших нет.В настоящее время на судне работают пожарные расчеты. Им удалось ликвидировать открытое горение и локализовать возгорание.На место происшествия выехал мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский."Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20201213/pozhar-1588985796.html
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588995761_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3faef1da49159852e48dca53d030ec5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, происшествия
МУРМАНСК, 13 дек - РИА Новости.
Транспортная прокуратура Северо-Западного федерального округа начала проверку по факту возгорания на судне "Вега" в Мурманске
, которое, по данным ведомства, произошло во время сварочных работ, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Сообщается, что мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с возгоранием на судне.
"По предварительным данным, в воскресенье около 12.00 в одном из помещений рыболовецкого судна "Вега", пришвартованного к причалу Мурманской судоверфи, при производстве сварочных работ произошло возгорание", - говорится в сообщении.
На борту находились три члена экипажа, которые были сразу эвакуированы. Пострадавших нет.
В настоящее время на судне работают пожарные расчеты. Им удалось ликвидировать открытое горение и локализовать возгорание.
На место происшествия выехал мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский.
"Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова", - добавили в ведомстве.