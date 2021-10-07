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В Приангарье два человека пострадали при ЧП на танкере
В Приангарье два человека пострадали при ЧП на танкере - РИА Новости, 07.10.2021
В Приангарье два человека пострадали при ЧП на танкере
Два человека получили травмы во время инцидента на танкере "Семен Дежнев", который шел по Лене, сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:27
2021-10-07T14:45
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 7 окт — РИА Новости. Два человека получили травмы во время инцидента на танкере "Семен Дежнев", который шел по Лене, сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области.Судно следовало из Якутии в Киренск на заправку. Недалеко от населенного пункта Петропавловское "произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из емкостей".К пожару это не привело, помощь спасателей не потребовалась, разлива топлива нет.Сейчас решается вопрос о доставке пострадавших в больницу.
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:27 07.10.2021 (обновлено: 14:45 07.10.2021)
 
В Приангарье два человека пострадали при ЧП на танкере

Два человека пострадали из-за воспламенения паров нефтепродуктов на танкере в Приангарье

© Fotolia / hanohikiТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Fotolia / hanohiki
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ИРКУТСК, 7 окт — РИА Новости. Два человека получили травмы во время инцидента на танкере "Семен Дежнев", который шел по Лене, сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области.
Судно следовало из Якутии в Киренск на заправку. Недалеко от населенного пункта Петропавловское "произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из емкостей".
К пожару это не привело, помощь спасателей не потребовалась, разлива топлива нет.

"Сообщение поступило от собственника <...>, который запрашивал помощь санавиации", — говорится в релизе.

Сейчас решается вопрос о доставке пострадавших в больницу.
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ПроисшествияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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