https://ria.ru/20211007/tanker-1753497647.html

В Приангарье два человека пострадали при ЧП на танкере

В Приангарье два человека пострадали при ЧП на танкере - РИА Новости, 07.10.2021

В Приангарье два человека пострадали при ЧП на танкере

Два человека получили травмы во время инцидента на танкере "Семен Дежнев", который шел по Лене, сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:27

2021-10-07T13:27

2021-10-07T14:45

происшествия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 7 окт — РИА Новости. Два человека получили травмы во время инцидента на танкере "Семен Дежнев", который шел по Лене, сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области.Судно следовало из Якутии в Киренск на заправку. Недалеко от населенного пункта Петропавловское "произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из емкостей".К пожару это не привело, помощь спасателей не потребовалась, разлива топлива нет.Сейчас решается вопрос о доставке пострадавших в больницу.

https://ria.ru/20210928/neft-1752231690.html

иркутская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)