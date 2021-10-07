https://ria.ru/20211007/tanker-1753497647.html
В Приангарье два человека пострадали при ЧП на танкере
В Приангарье два человека пострадали при ЧП на танкере - РИА Новости, 07.10.2021
В Приангарье два человека пострадали при ЧП на танкере
Два человека получили травмы во время инцидента на танкере "Семен Дежнев", который шел по Лене, сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:27
2021-10-07T13:27
2021-10-07T14:45
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 7 окт — РИА Новости. Два человека получили травмы во время инцидента на танкере "Семен Дежнев", который шел по Лене, сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области.Судно следовало из Якутии в Киренск на заправку. Недалеко от населенного пункта Петропавловское "произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из емкостей".К пожару это не привело, помощь спасателей не потребовалась, разлива топлива нет.Сейчас решается вопрос о доставке пострадавших в больницу.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:27 07.10.2021 (обновлено: 14:45 07.10.2021)
В Приангарье два человека пострадали при ЧП на танкере
Два человека пострадали из-за воспламенения паров нефтепродуктов на танкере в Приангарье