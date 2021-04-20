https://ria.ru/20210420/pozhar-1729074563.html

В Кольском заливе Баренцева моря загорелся буксир "Прибой"

В Кольском заливе Баренцева моря загорелся буксир "Прибой"

Пожар вспыхнул на буксире "Прибой" у причала в поселке Ретинское Кольского района Мурманской области, погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном ГУ... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:26

2021-04-20T12:26

2021-04-20T13:28

кольский залив

баренцево море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 20 апр – РИА Новости. Пожар вспыхнул на буксире "Прибой" у причала в поселке Ретинское Кольского района Мурманской области, погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС."Двадцатого апреля поступила информация о пожаре на буксире, который находится у причала в населенном пункте Ретинское Кольского района. Погибших, пострадавших, спасенных нет", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуроры, по факту возгорания организована проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.По данным ведомства, около 09.00 в одном из помещений судна, пришвартованного к плавучей бочке в акватории Кольского залива Баренцева моря, произошло возгорание. "В настоящее время на месте работает пожарное судно "Виктор Петров". Для дачи объяснений вызван собственник судна. При наличии оснований транспортная прокуратура примет меры к виновным", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20210308/sudno-1600319945.html

кольский залив

баренцево море

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кольский залив, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия