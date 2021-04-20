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В Кольском заливе Баренцева моря загорелся буксир "Прибой"
В Кольском заливе Баренцева моря загорелся буксир "Прибой"
Пожар вспыхнул на буксире "Прибой" у причала в поселке Ретинское Кольского района Мурманской области, погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном ГУ... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:26
2021-04-20T13:28
кольский залив
баренцево море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 20 апр – РИА Новости. Пожар вспыхнул на буксире "Прибой" у причала в поселке Ретинское Кольского района Мурманской области, погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС."Двадцатого апреля поступила информация о пожаре на буксире, который находится у причала в населенном пункте Ретинское Кольского района. Погибших, пострадавших, спасенных нет", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуроры, по факту возгорания организована проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.По данным ведомства, около 09.00 в одном из помещений судна, пришвартованного к плавучей бочке в акватории Кольского залива Баренцева моря, произошло возгорание. "В настоящее время на месте работает пожарное судно "Виктор Петров". Для дачи объяснений вызван собственник судна. При наличии оснований транспортная прокуратура примет меры к виновным", - сообщили в прокуратуре.
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кольский залив
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кольский залив, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия

В Кольском заливе Баренцева моря загорелся буксир "Прибой"

12:26 20.04.2021 (обновлено: 13:28 20.04.2021)
 
© Фото : МЧСПожар на буксире "Прибой" в Кольском заливе
Пожар на буксире Прибой в Кольском заливе - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : МЧС
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МУРМАНСК, 20 апр – РИА Новости. Пожар вспыхнул на буксире "Прибой" у причала в поселке Ретинское Кольского района Мурманской области, погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"Двадцатого апреля поступила информация о пожаре на буксире, который находится у причала в населенном пункте Ретинское Кольского района. Погибших, пострадавших, спасенных нет", - говорится в сообщении.
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Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
Как отметили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуроры, по факту возгорания организована проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
По данным ведомства, около 09.00 в одном из помещений судна, пришвартованного к плавучей бочке в акватории Кольского залива Баренцева моря, произошло возгорание. "В настоящее время на месте работает пожарное судно "Виктор Петров". Для дачи объяснений вызван собственник судна. При наличии оснований транспортная прокуратура примет меры к виновным", - сообщили в прокуратуре.
 
Кольский заливБаренцево мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мурманская областьПроисшествия
 
 
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