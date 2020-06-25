На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера

Судно "Тихий" перевернулось на 14 июня, пропали четыре члена экипажа. Катер, который должен был доставить груз к другому судну, обнаружили примерно в 40 километрах от берега. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В ходе поисков людей спасатели обследовали около 800 километров акватории Авачинского залива и прибрежной полосы.
"При обследовании акватории с помощью дрона удалось обнаружить остатки плашкоута, при обследовании береговой линии от устья реки Сухой до устья реки Налычева — документы, баулы и рюкзаки, которые, по уточненной информации, в момент происшествия находились на перевернувшемся судне. Обнаруженные вещи переданы следственным органам", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
Отмечается, что также всем проходящим мимо судам два раза в сутки транслируется радиограмма о происшествии, ориентируя их на осуществление попутного поиска.
11 декабря 2019, 14:33Японские пограничники нашли пропавший катер из России, пишут СМИ