На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера

Судно "Тихий" перевернулось на 14 июня, пропали четыре члена экипажа. Катер, который должен был доставить груз к другому судну, обнаружили примерно в 40 километрах от берега. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В ходе поисков людей спасатели обследовали около 800 километров акватории Авачинского залива и прибрежной полосы.