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На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
Спасатели обнаружили вещи людей, которые пропали 12 дней назад после крушения катера в акватории Авачинской бухты на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T01:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия

На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера

01:53 25.06.2020
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСотрудники ГИМС ГУ МЧС России
Сотрудники ГИМС ГУ МЧС России
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Сотрудники ГИМС ГУ МЧС России. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн – РИА Новости. Спасатели обнаружили вещи людей, которые пропали 12 дней назад после крушения катера в акватории Авачинской бухты на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС.
Судно "Тихий" перевернулось на 14 июня, пропали четыре члена экипажа. Катер, который должен был доставить груз к другому судну, обнаружили примерно в 40 километрах от берега. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В ходе поисков людей спасатели обследовали около 800 километров акватории Авачинского залива и прибрежной полосы.
"При обследовании акватории с помощью дрона удалось обнаружить остатки плашкоута, при обследовании береговой линии от устья реки Сухой до устья реки Налычева — документы, баулы и рюкзаки, которые, по уточненной информации, в момент происшествия находились на перевернувшемся судне. Обнаруженные вещи переданы следственным органам", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
Отмечается, что также всем проходящим мимо судам два раза в сутки транслируется радиограмма о происшествии, ориентируя их на осуществление попутного поиска.
Мыс Камуи на острове Хоккайдо, Япония
11 декабря 2019, 14:33
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПроисшествия
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