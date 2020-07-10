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На шельфе Сахалина произошел пожар на судне с вахтовиками
Пожар произошел на судне Brompton San, которое направлялось на буровую платформу на шельфе Сахалина, сообщили в пятницу РИА Новости в морском спасательном... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:51
сахалин
происшествия
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РИА Новости
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сахалин, происшествия

На шельфе Сахалина произошел пожар на судне с вахтовиками

06:51 10.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкКорсаковский морской торговый порт
Корсаковский морской торговый порт
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Корсаковский морской торговый порт. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл – РИА Новости. Пожар произошел на судне Brompton San, которое направлялось на буровую платформу на шельфе Сахалина, сообщили в пятницу РИА Новости в морском спасательном подцентре "Южно-Сахалинск".
"Возгорание в машинном отделении произошло в четверг. Оно уже ликвидировано, судно самостоятельно идет в порт Корсаков на юге Сахалина", - сказал собеседник агентства.
По информации представителя спасцентра, 42 пассажира Brompton San пересели на судно "Катунь", которое доставит людей на буровую платформу. Никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не зафиксировано.
Иран
6 июля, 14:28
Пожар на торговом судне в южной части Ирана потушили
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