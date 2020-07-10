На шельфе Сахалина произошел пожар на судне с вахтовиками

"Возгорание в машинном отделении произошло в четверг. Оно уже ликвидировано, судно самостоятельно идет в порт Корсаков на юге Сахалина", - сказал собеседник агентства.

По информации представителя спасцентра, 42 пассажира Brompton San пересели на судно "Катунь", которое доставит людей на буровую платформу. Никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не зафиксировано.