https://ria.ru/20200710/1574146571.html
На шельфе Сахалина произошел пожар на судне с вахтовиками
Пожар произошел на судне Brompton San, которое направлялось на буровую платформу на шельфе Сахалина, сообщили в пятницу РИА Новости в морском спасательном... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:51
2020-07-10T06:51
сахалин
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573956350.html
сахалин
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, происшествия