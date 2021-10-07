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https://ria.ru/20211007/tanker-1753521390.html
СК рассказал подробности ЧП на танкере в Приангарье
СК рассказал подробности ЧП на танкере в Приангарье - РИА Новости, 07.10.2021
СК рассказал подробности ЧП на танкере в Приангарье
Пострадавших из-за воспламенения паров нефтепродуктов на танкере в Приангарье доставили в Иркутск, сообщает пресс-служба восточного межрегионального... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:15
2021-10-07T15:15
происшествия
иркутск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ленское объединенное речное пароходство
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ИРКУТСК/МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пострадавших из-за воспламенения паров нефтепродуктов на танкере в Приангарье доставили в Иркутск, сообщает пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Ранее в ГУМЧС по Иркутской области сообщили, что два человека получили травмы на танкере "Семен Дежнев" во время следования по Лене из-за воспламенения паров нефтепродуктов. По данным МЧС, произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из емкостей. Танкер шел на заправку без груза, он не поврежден. Возгорания на судне не было.По данным ведомства, в отстойном танке находились остатки бензина. Второй помощник электромеханика и рулевой-моторист проводили зачистку танка в момент, когда произошло возгорание. Проводится доследственная проверка.В сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры отмечается, что рулевой-моторист и электромеханик получили ожоги третьей степени, судно эксплуатируется ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" и выполняло рейс Нижний Бестях – Усть-Кут.А по данным пресс-службы правительства Иркутской области, пострадавшие доставлены в районную больницу Киренска.
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происшествия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ленское объединенное речное пароходство
15:15 07.10.2021
 
СК рассказал подробности ЧП на танкере в Приангарье

СК рассказал подробности травмирования работников на танкере "Семен Дежнев" в Приангарье

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК/МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пострадавших из-за воспламенения паров нефтепродуктов на танкере в Приангарье доставили в Иркутск, сообщает пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее в ГУМЧС по Иркутской области сообщили, что два человека получили травмы на танкере "Семен Дежнев" во время следования по Лене из-за воспламенения паров нефтепродуктов. По данным МЧС, произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из емкостей. Танкер шел на заправку без груза, он не поврежден. Возгорания на судне не было.
"Части тел работников были обожжены. Пострадавшие госпитализированы в больницу Иркутска", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в отстойном танке находились остатки бензина. Второй помощник электромеханика и рулевой-моторист проводили зачистку танка в момент, когда произошло возгорание. Проводится доследственная проверка.
В сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры отмечается, что рулевой-моторист и электромеханик получили ожоги третьей степени, судно эксплуатируется ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" и выполняло рейс Нижний Бестях – Усть-Кут.
А по данным пресс-службы правительства Иркутской области, пострадавшие доставлены в районную больницу Киренска.
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ПроисшествияИркутскИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ленское объединенное речное пароходство
 
 
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