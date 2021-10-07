https://ria.ru/20211007/tanker-1753521390.html

СК рассказал подробности ЧП на танкере в Приангарье

СК рассказал подробности ЧП на танкере в Приангарье - РИА Новости, 07.10.2021

СК рассказал подробности ЧП на танкере в Приангарье

Пострадавших из-за воспламенения паров нефтепродуктов на танкере в Приангарье доставили в Иркутск, сообщает пресс-служба восточного межрегионального... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:15

2021-10-07T15:15

2021-10-07T15:15

происшествия

иркутск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ленское объединенное речное пароходство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ИРКУТСК/МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пострадавших из-за воспламенения паров нефтепродуктов на танкере в Приангарье доставили в Иркутск, сообщает пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Ранее в ГУМЧС по Иркутской области сообщили, что два человека получили травмы на танкере "Семен Дежнев" во время следования по Лене из-за воспламенения паров нефтепродуктов. По данным МЧС, произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из емкостей. Танкер шел на заправку без груза, он не поврежден. Возгорания на судне не было.По данным ведомства, в отстойном танке находились остатки бензина. Второй помощник электромеханика и рулевой-моторист проводили зачистку танка в момент, когда произошло возгорание. Проводится доследственная проверка.В сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры отмечается, что рулевой-моторист и электромеханик получили ожоги третьей степени, судно эксплуатируется ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" и выполняло рейс Нижний Бестях – Усть-Кут.А по данным пресс-службы правительства Иркутской области, пострадавшие доставлены в районную больницу Киренска.

https://ria.ru/20210928/neft-1752231690.html

иркутск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ленское объединенное речное пароходство