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В Баренцевом море на траулере Polaris отказал основной двигатель
В Баренцевом море на траулере Polaris отказал основной двигатель
В Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере Polaris, на борту десять человек, их состояние удовлетворительное, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T16:08
2021-02-21T18:15
россия
мурманская область
баренцево море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере Polaris, на борту десять человек, их состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе МЧС России."В акватории Баренцева моря, вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области, отказал основной двигатель на малом траулере Polaris № МК 0355, которое вело рыболовный промысел. Место нахождения — 81-й километр от Зубовской губы полуострова Рыбачий", — говорится в сообщении."На потерявшем в Баренцевом море ход судне Polaris вспомогательные устройства в работе, угрозы жизни и здоровью экипажа нет, связь с судном устойчивая, судно в группе судов, ведущих промысел", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Мурманской области.В пресс-службе отметили, что координатором работ по буксировке является МСКЦ Мурманска, в 15:10 (мск) к месту вышло спасательное судно СМБ "Мурманрыба" для буксировки судна в порт приписки. "Ориентировочное время прибытия к месту 19:00 21 февраля, в порт приписки — в 11:00 22 февраля", — добавили в МЧС."Спасательное судно Росрыболовства идет туда (к месту аварии. — Прим. ред.), возьмет на буксир и доставит к берегу. Ожидается, что спасатели к ним подойдут около девяти вечера", — сообщили в Росморречфлоте.Там также пояснили, что погода спокойная: ветер с порывами до 12 метров в секунду, обледенения нет. Несмотря на довольно сильное течение, опасности нет.Как сообщили РИА Новости в Морспасслужбе, моряки не подавали аварийный сигнал бедствия. "Видимо, (сигнал. — Прим. ред.) подан по внутренним каналам", — отметили там.Траулер Polaris построен в 1994 году и ходит под российским флагом. По данным портала marine traffic, 20 февраля судно отправилось из порта Мурманск.
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россия, мурманская область, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Баренцевом море на траулере Polaris отказал основной двигатель

16:08 21.02.2021 (обновлено: 18:15 21.02.2021)
 
© Pixabay / Pixabay/ninabootsБаренцево море. Териберка
Баренцево море. Териберка - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Pixabay / Pixabay/ninaboots
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере Polaris, на борту десять человек, их состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В акватории Баренцева моря, вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области, отказал основной двигатель на малом траулере Polaris № МК 0355, которое вело рыболовный промысел. Место нахождения — 81-й километр от Зубовской губы полуострова Рыбачий", — говорится в сообщении.
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"На потерявшем в Баренцевом море ход судне Polaris вспомогательные устройства в работе, угрозы жизни и здоровью экипажа нет, связь с судном устойчивая, судно в группе судов, ведущих промысел", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Мурманской области.
В пресс-службе отметили, что координатором работ по буксировке является МСКЦ Мурманска, в 15:10 (мск) к месту вышло спасательное судно СМБ "Мурманрыба" для буксировки судна в порт приписки. "Ориентировочное время прибытия к месту 19:00 21 февраля, в порт приписки — в 11:00 22 февраля", — добавили в МЧС.
"Спасательное судно Росрыболовства идет туда (к месту аварии. — Прим. ред.), возьмет на буксир и доставит к берегу. Ожидается, что спасатели к ним подойдут около девяти вечера", — сообщили в Росморречфлоте.
Там также пояснили, что погода спокойная: ветер с порывами до 12 метров в секунду, обледенения нет. Несмотря на довольно сильное течение, опасности нет.
Как сообщили РИА Новости в Морспасслужбе, моряки не подавали аварийный сигнал бедствия. "Видимо, (сигнал. — Прим. ред.) подан по внутренним каналам", — отметили там.
Траулер Polaris построен в 1994 году и ходит под российским флагом. По данным портала marine traffic, 20 февраля судно отправилось из порта Мурманск.
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РоссияМурманская областьБаренцево мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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