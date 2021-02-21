https://ria.ru/20210221/sudno-1598486415.html

В Баренцевом море на траулере Polaris отказал основной двигатель

В Баренцевом море на траулере Polaris отказал основной двигатель

В Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере Polaris, на борту десять человек, их состояние удовлетворительное, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T16:08

2021-02-21T16:08

2021-02-21T18:15

россия

мурманская область

баренцево море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591390319_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2661ee64732b08617ab9d5f28c5b3c80.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере Polaris, на борту десять человек, их состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе МЧС России."В акватории Баренцева моря, вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области, отказал основной двигатель на малом траулере Polaris № МК 0355, которое вело рыболовный промысел. Место нахождения — 81-й километр от Зубовской губы полуострова Рыбачий", — говорится в сообщении."На потерявшем в Баренцевом море ход судне Polaris вспомогательные устройства в работе, угрозы жизни и здоровью экипажа нет, связь с судном устойчивая, судно в группе судов, ведущих промысел", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Мурманской области.В пресс-службе отметили, что координатором работ по буксировке является МСКЦ Мурманска, в 15:10 (мск) к месту вышло спасательное судно СМБ "Мурманрыба" для буксировки судна в порт приписки. "Ориентировочное время прибытия к месту 19:00 21 февраля, в порт приписки — в 11:00 22 февраля", — добавили в МЧС."Спасательное судно Росрыболовства идет туда (к месту аварии. — Прим. ред.), возьмет на буксир и доставит к берегу. Ожидается, что спасатели к ним подойдут около девяти вечера", — сообщили в Росморречфлоте.Там также пояснили, что погода спокойная: ветер с порывами до 12 метров в секунду, обледенения нет. Несмотря на довольно сильное течение, опасности нет.Как сообщили РИА Новости в Морспасслужбе, моряки не подавали аварийный сигнал бедствия. "Видимо, (сигнал. — Прим. ред.) подан по внутренним каналам", — отметили там.Траулер Polaris построен в 1994 году и ходит под российским флагом. По данным портала marine traffic, 20 февраля судно отправилось из порта Мурманск.

https://ria.ru/20210104/onega-1591935848.html

https://ria.ru/20210220/otravlenie-1598271332.html

россия

мурманская область

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мурманская область, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия