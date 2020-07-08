Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574039021.html
Во Владивостоке начали проверку после затопления рыболовного судна
Приморская транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления судна "Атлант-2" у берегов Владивостока, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T09:25
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156052/24/1560522466_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_6887dc04282cdbe2e7bb148a5b6519ec.jpg
https://ria.ru/20200703/1573829726.html
https://ria.ru/20200707/1573998128.html
владивосток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156052/24/1560522466_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_6887dc04282cdbe2e7bb148a5b6519ec.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156052/24/1560522466_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_f76c40351978c073605f9564edd2e7bb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156052/24/1560522466_853:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_b9ed4d2820eae12011f42877d61ea130.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владивосток, происшествия

Во Владивостоке начали проверку после затопления рыболовного судна

09:25 08.07.2020
931
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Приморская транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления судна "Атлант-2" у берегов Владивостока, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ранее в морском спасательно-координационном центре РИА Новости сообщили, что рыболовное судно "Атлант-2" затонуло у берегов острова Русский во Владивостоке, экипаж из четырех человек спасен мимо проходящим катером.
Виды Находки
3 июля, 09:54
В Находке задержали иностранное судно из-за долгов перед моряками
"По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания по факту затопления мотобота "Атлант-2" во время рыболовного промысла в акватории бухты Алексеева острова Попова Владивостока", - говорится в сообщении.
Установлено, что днем 7 июля капитан мотобота сообщил о поступлении воды в трюм, после чего связь с судном была потеряна. В результате поисково-спасательной операции четыре человека экипажа доставлены на берег, угрозы их жизни и здоровью нет. Судно затонуло.
При выявлении нарушений по итогам проверки будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.
Поисково-спасательное судно Akin обнаружило немецкую подводную лодку U-23 в Черном море
7 июля, 11:58
СМИ: власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту
411000
Обсудить 0
ВладивостокПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Хабаровском крае задержали подозреваемую в серии поджогов жилых домов
Порт во Владивостоке
Во Владивостоке провели проверку после взрыва баллона на судоверфи
Сотрудник следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Пропавшая на Сахалине девочка попала на камеру видеонаблюдения
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Суд в Киеве продлил на полгода срок расследования дела против Порошенко
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
Более 160 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Пассажирский самолет
Прокуратура проверит факт аварийной посадки самолета в Южно-Сахалинске
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
На Украине число случаев COVID-19 достигло 50 414
Сотрудник полиции
В Волгоградской области работник фермы прострелили ногу бригадиру
Пассажирский самолет
Вывозной рейс с 65 россиянами вылетел из Бамако в Тюмень
Больничная палата
В Москве еще 1195 пациентов вылечились от COVID-19
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП
Креветки на ферме Русская креветка в селе Коллонтай Малоярославецкого района
В Крыму открыли первый в Европе инкубатор по выращиванию мальков креветки
Военнослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд
Талибы взяли на себя ответственность за две атаки в Афганистане
Машина скорой медицинской помощи
В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Медицинские маски
Правительство аннулировало ряд актов по контролю за медизделиями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния