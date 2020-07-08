Во Владивостоке начали проверку после затопления рыболовного судна

Ранее в морском спасательно-координационном центре РИА Новости сообщили, что рыболовное судно "Атлант-2" затонуло у берегов острова Русский во Владивостоке, экипаж из четырех человек спасен мимо проходящим катером.

"По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания по факту затопления мотобота "Атлант-2" во время рыболовного промысла в акватории бухты Алексеева острова Попова Владивостока", - говорится в сообщении.

Установлено, что днем 7 июля капитан мотобота сообщил о поступлении воды в трюм, после чего связь с судном была потеряна. В результате поисково-спасательной операции четыре человека экипажа доставлены на берег, угрозы их жизни и здоровью нет. Судно затонуло.