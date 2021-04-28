https://ria.ru/20210428/vozgoranie-1730249497.html

В трюме сухогруза "Таймыр" в порту Архангельска произошло возгорание

В трюме сухогруза "Таймыр" в порту Архангельска произошло возгорание

Пожарные в Архангельске тушат возгорание на сухогрузе "Таймыр", где в трюме загорелась тара на площади 10 квадратных метров, пожару присвоен повышенный ранг,... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:14

2021-04-28T09:14

2021-04-28T09:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

архангельск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_17280b158a4fd5d9c8ff55c258762f3b.jpg

МУРМАНСК, 28 апр – РИА Новости. Пожарные в Архангельске тушат возгорание на сухогрузе "Таймыр", где в трюме загорелась тара на площади 10 квадратных метров, пожару присвоен повышенный ранг, сообщили в региональном ГУ МЧС.Сообщается, что в среду около 8 часов утра в экстренные службы Архангельской области поступило сообщение о пожаре на сухогрузе "Таймыр", стоящем у причала порта Экономия. На место были немедленно направлены силы и средства в количестве 9 единиц техники и 33 человек личного состава."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался выход черного дыма из второго трюма – горела упаковка тары на площади 10 квадратных метров. Пожару присвоен ранг 1-бис, применяется объёмное тушение, работает система пожаротушения судна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210427/mchs-1730154150.html

архангельская область

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, архангельск, происшествия