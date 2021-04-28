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https://ria.ru/20210428/vozgoranie-1730249497.html
В трюме сухогруза "Таймыр" в порту Архангельска произошло возгорание
В трюме сухогруза "Таймыр" в порту Архангельска произошло возгорание
Пожарные в Архангельске тушат возгорание на сухогрузе "Таймыр", где в трюме загорелась тара на площади 10 квадратных метров, пожару присвоен повышенный ранг,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:14
2021-04-28T09:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 28 апр – РИА Новости. Пожарные в Архангельске тушат возгорание на сухогрузе "Таймыр", где в трюме загорелась тара на площади 10 квадратных метров, пожару присвоен повышенный ранг, сообщили в региональном ГУ МЧС.Сообщается, что в среду около 8 часов утра в экстренные службы Архангельской области поступило сообщение о пожаре на сухогрузе "Таймыр", стоящем у причала порта Экономия. На место были немедленно направлены силы и средства в количестве 9 единиц техники и 33 человек личного состава."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался выход черного дыма из второго трюма – горела упаковка тары на площади 10 квадратных метров. Пожару присвоен ранг 1-бис, применяется объёмное тушение, работает система пожаротушения судна", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, архангельск, происшествия

В трюме сухогруза "Таймыр" в порту Архангельска произошло возгорание

09:14 28.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МУРМАНСК, 28 апр – РИА Новости. Пожарные в Архангельске тушат возгорание на сухогрузе "Таймыр", где в трюме загорелась тара на площади 10 квадратных метров, пожару присвоен повышенный ранг, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сообщается, что в среду около 8 часов утра в экстренные службы Архангельской области поступило сообщение о пожаре на сухогрузе "Таймыр", стоящем у причала порта Экономия. На место были немедленно направлены силы и средства в количестве 9 единиц техники и 33 человек личного состава.
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"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался выход черного дыма из второго трюма – горела упаковка тары на площади 10 квадратных метров. Пожару присвоен ранг 1-бис, применяется объёмное тушение, работает система пожаротушения судна", - говорится в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская областьАрхангельскПроисшествия
 
 
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