https://ria.ru/20210428/vozgoranie-1730249497.html
В трюме сухогруза "Таймыр" в порту Архангельска произошло возгорание
В трюме сухогруза "Таймыр" в порту Архангельска произошло возгорание
Пожарные в Архангельске тушат возгорание на сухогрузе "Таймыр", где в трюме загорелась тара на площади 10 квадратных метров, пожару присвоен повышенный ранг,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:14
2021-04-28T09:14
2021-04-28T09:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 28 апр – РИА Новости. Пожарные в Архангельске тушат возгорание на сухогрузе "Таймыр", где в трюме загорелась тара на площади 10 квадратных метров, пожару присвоен повышенный ранг, сообщили в региональном ГУ МЧС.Сообщается, что в среду около 8 часов утра в экстренные службы Архангельской области поступило сообщение о пожаре на сухогрузе "Таймыр", стоящем у причала порта Экономия. На место были немедленно направлены силы и средства в количестве 9 единиц техники и 33 человек личного состава."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался выход черного дыма из второго трюма – горела упаковка тары на площади 10 квадратных метров. Пожару присвоен ранг 1-бис, применяется объёмное тушение, работает система пожаротушения судна", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210427/mchs-1730154150.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, архангельск, происшествия