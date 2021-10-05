https://ria.ru/20211005/sudno-1753173875.html

Частное судно получило пробоину у побережья Мурманской области

Частное судно получило пробоину у побережья Мурманской области - РИА Новости, 05.10.2021

Частное судно получило пробоину у побережья Мурманской области

У побережья Мурманской области терпит бедствие частное судно, сообщили РИА Новости в Росморрефлоте. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:30

2021-10-05T14:30

2021-10-05T16:03

происшествия

мурманская область

белое море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149933/98/1499339847_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_56d9e5b887bb869ef9def4768908d77f.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. У побережья Мурманской области терпит бедствие частное судно, сообщили РИА Новости в Росморрефлоте.Маломерное судно "Фаворит" получило пробоину в Белом море к востоку от Кандалакшского залива. О случившемся сообщила пассажирка Ирина, позвонившая на номер 112. Затем сигнал пропал, связаться с ней повторно не получилось."Работает МЧС. Заказана авиация", — добавили в ведомстве.По предварительным данным, на борту находятся пять членов экипажа.Как рассказал РИА Новости источник, к берегу прибило спасательный плот с "Фаворита", людей в нем не оказалось.

https://ria.ru/20210919/sudno-1750739935.html

мурманская область

белое море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманская область, белое море