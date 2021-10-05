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Частное судно получило пробоину у побережья Мурманской области
Частное судно получило пробоину у побережья Мурманской области - РИА Новости, 05.10.2021
Частное судно получило пробоину у побережья Мурманской области
У побережья Мурманской области терпит бедствие частное судно, сообщили РИА Новости в Росморрефлоте. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:30
2021-10-05T16:03
происшествия
мурманская область
белое море
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. У побережья Мурманской области терпит бедствие частное судно, сообщили РИА Новости в Росморрефлоте.Маломерное судно "Фаворит" получило пробоину в Белом море к востоку от Кандалакшского залива. О случившемся сообщила пассажирка Ирина, позвонившая на номер 112. Затем сигнал пропал, связаться с ней повторно не получилось."Работает МЧС. Заказана авиация", — добавили в ведомстве.По предварительным данным, на борту находятся пять членов экипажа.Как рассказал РИА Новости источник, к берегу прибило спасательный плот с "Фаворита", людей в нем не оказалось.
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мурманская область
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происшествия, мурманская область, белое море
14:30 05.10.2021 (обновлено: 16:03 05.10.2021)
 
Частное судно получило пробоину у побережья Мурманской области

Частное судно с пятью людьми на борту получило пробоину у побережья Мурманской области

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБерег моря
Берег моря - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. У побережья Мурманской области терпит бедствие частное судно, сообщили РИА Новости в Росморрефлоте.
Маломерное судно "Фаворит" получило пробоину в Белом море к востоку от Кандалакшского залива. О случившемся сообщила пассажирка Ирина, позвонившая на номер 112. Затем сигнал пропал, связаться с ней повторно не получилось.
"Работает МЧС. Заказана авиация", — добавили в ведомстве.
По предварительным данным, на борту находятся пять членов экипажа.
Как рассказал РИА Новости источник, к берегу прибило спасательный плот с "Фаворита", людей в нем не оказалось.
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ПроисшествияМурманская областьБелое море
 
 
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