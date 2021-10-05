https://ria.ru/20211005/sudno-1753173875.html
Частное судно получило пробоину у побережья Мурманской области
Частное судно получило пробоину у побережья Мурманской области - РИА Новости, 05.10.2021
Частное судно получило пробоину у побережья Мурманской области
У побережья Мурманской области терпит бедствие частное судно, сообщили РИА Новости в Росморрефлоте. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:30
2021-10-05T14:30
2021-10-05T16:03
происшествия
мурманская область
белое море
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. У побережья Мурманской области терпит бедствие частное судно, сообщили РИА Новости в Росморрефлоте.Маломерное судно "Фаворит" получило пробоину в Белом море к востоку от Кандалакшского залива. О случившемся сообщила пассажирка Ирина, позвонившая на номер 112. Затем сигнал пропал, связаться с ней повторно не получилось."Работает МЧС. Заказана авиация", — добавили в ведомстве.По предварительным данным, на борту находятся пять членов экипажа.Как рассказал РИА Новости источник, к берегу прибило спасательный плот с "Фаворита", людей в нем не оказалось.
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происшествия, мурманская область, белое море
14:30 05.10.2021 (обновлено: 16:03 05.10.2021)
Частное судно получило пробоину у побережья Мурманской области
Частное судно с пятью людьми на борту получило пробоину у побережья Мурманской области
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
У побережья Мурманской области
терпит бедствие частное судно, сообщили РИА Новости в Росморрефлоте.
Маломерное судно "Фаворит" получило пробоину в Белом море к востоку от Кандалакшского залива. О случившемся сообщила пассажирка Ирина, позвонившая на номер 112. Затем сигнал пропал, связаться с ней повторно не получилось.
"Работает МЧС. Заказана авиация", — добавили в ведомстве.
По предварительным данным, на борту находятся пять членов экипажа.
Как рассказал РИА Новости источник, к берегу прибило спасательный плот с "Фаворита", людей в нем не оказалось.