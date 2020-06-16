В Астраханской области севший на мель сухогруз перекрыл судоходный канал

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Севший на мель в Астраханской области сухогруз "Голден Роуз" перекрыл судоходный канал, прохода ожидают 28 судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Сухогруз "Голден Роуз", следовавший в Иран с зерном, сел на мель в Астраханской области, сообщало ранее во вторник ГУМЧС России по региону. Судно с зерном следовало по маршруту морской порт Астрахань – порт Амирабад (республика Иран). Судно пробоин не получило, разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили в МЧС.
"Пока его снять не удалось, туда направлен буксир, еще не дошел. С двух сторон есть суда - в общей сложности 28 судов стоит. Да (перекрыл судоходный канал - ред.)", - сообщили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, прибытие буксира ожидается примерно в течение часа. Судно ходит под флагом РФ, принадлежит компании "Омский шиппинг".