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В Астраханской области севший на мель сухогруз перекрыл судоходный канал
Севший на мель в Астраханской области сухогруз "Голден Роуз" перекрыл судоходный канал, прохода ожидают 28 судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:34
астраханская область
происшествия
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60
астраханская область, происшествия

В Астраханской области севший на мель сухогруз перекрыл судоходный канал

16:34 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинСухогруз
Сухогруз
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Сухогруз. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Севший на мель в Астраханской области сухогруз "Голден Роуз" перекрыл судоходный канал, прохода ожидают 28 судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Сухогруз "Голден Роуз", следовавший в Иран с зерном, сел на мель в Астраханской области, сообщало ранее во вторник ГУМЧС России по региону. Судно с зерном следовало по маршруту морской порт Астрахань – порт Амирабад (республика Иран). Судно пробоин не получило, разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили в МЧС.
"Пока его снять не удалось, туда направлен буксир, еще не дошел. С двух сторон есть суда - в общей сложности 28 судов стоит. Да (перекрыл судоходный канал - ред.)", - сообщили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, прибытие буксира ожидается примерно в течение часа. Судно ходит под флагом РФ, принадлежит компании "Омский шиппинг".
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