https://ria.ru/20210114/teplokhod-1593104439.html
В Астраханской области сел на мель теплоход
В Астраханской области сел на мель теплоход
Теплоход "Композитор Гасанов", следовавший в Иран, сел на мель в Астраханской области, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T21:28
2021-01-14T21:28
2021-01-14T21:28
каспийское море
иран
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв - РИА Новости. Теплоход "Композитор Гасанов", следовавший в Иран, сел на мель в Астраханской области, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России."В 20.35 мск поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 156-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Композитор Гасанов", - сказал он.Судно следовало из порта Оля (РФ) в порт Энзели (Иран). Судовой экипаж – 16 человек, запас еды (воды) на 14 суток.Повреждений корпуса судна не произошло, загрязнений акватории нет. Организовано взаимодействие с администрацией морского порта "Астрахань".В начале декабря 2020 года с интервалом в несколько дней на 50-м, 157-м и 159-м километрах Волго-Каспийского канала также садились на мель следовавшие в Иран суда. Позднее их сняли с мели.
https://ria.ru/20201011/barzha-1579300943.html
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каспийское море, иран, астраханская область, происшествия