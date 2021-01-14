https://ria.ru/20210114/teplokhod-1593104439.html

В Астраханской области сел на мель теплоход

В Астраханской области сел на мель теплоход

Теплоход "Композитор Гасанов", следовавший в Иран, сел на мель в Астраханской области, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T21:28

2021-01-14T21:28

2021-01-14T21:28

каспийское море

иран

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв - РИА Новости. Теплоход "Композитор Гасанов", следовавший в Иран, сел на мель в Астраханской области, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России."В 20.35 мск поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 156-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Композитор Гасанов", - сказал он.Судно следовало из порта Оля (РФ) в порт Энзели (Иран). Судовой экипаж – 16 человек, запас еды (воды) на 14 суток.Повреждений корпуса судна не произошло, загрязнений акватории нет. Организовано взаимодействие с администрацией морского порта "Астрахань".В начале декабря 2020 года с интервалом в несколько дней на 50-м, 157-м и 159-м километрах Волго-Каспийского канала также садились на мель следовавшие в Иран суда. Позднее их сняли с мели.

https://ria.ru/20201011/barzha-1579300943.html

каспийское море

иран

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийское море, иран, астраханская область, происшествия