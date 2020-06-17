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В Астраханской области сняли с мели сухогруз "Голден Роуз"
Сухогруз "Голден Роуз" сняли с мели в Астраханской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:11
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
происшествия
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РИА Новости
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федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, происшествия

В Астраханской области сняли с мели сухогруз "Голден Роуз"

13:11 17.06.2020
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© Фото : ГУ МЧС по Астраханской областиГруженый серой сухогруз снялся с мели под Астраханью
Груженый серой сухогруз снялся с мели под Астраханью
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской области
Груженый серой сухогруз снялся с мели под Астраханью. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сухогруз "Голден Роуз" сняли с мели в Астраханской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Сухогруз "Голден Роуз", следовавший в Иран с зерном, сел на мель в Астраханской области, сообщало во вторник ГУМЧС России по региону. Судно следовало по маршруту "морской порт Астрахань – порт Амирабад (республика Иран)". Сухогруз пробоин не получил, разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили в МЧС. Позднее Росморречфлот уточнял, что "Голден Роуз" перекрыл Волго-Каспийский судоходный канал, прохода ожидали 28 судов.
Сухогруз
Вчера, 16:34
В Астраханской области севший на мель сухогруз перекрыл судоходный канал
"Подошел буксир, (сняли - ред.), судно движется к выходу из канала", - сообщили в пресс-службе.
Судно ходит под флагом РФ, принадлежит компании "Омский шиппинг".
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Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Астраханская областьПроисшествия
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