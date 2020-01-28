Горевший в Охотском море траулер затонул

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Горевший в Горевший в Охотском море траулер "Энигма Астралис" затонул, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее во вторник в Росморречфлоте сообщили об обнаружении на глубине 30 метров объекта, "который, предположительно, является затонувшим судном". К месту должен был подойти еще один траулер, чтобы подтвердить это своими радиолокационными средствами.

"Капитан СТР "Калиновка" подтвердил наличие подводного объекта в данных координатах. Информация передана в штаб... для дальнейшего принятия решения по поисково-спасательной операции", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что речь идёт именно о горевшем траулере "Энигма Астралис".

По его словам, "Калиновка" подошла к ледоколу "Сибирский", сняла находящихся там четырёх членов экипажа "Энигмы Астралис" для доставки их на борт судна "Всеволод Сибирцев".

Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали. Тушить пожар на траулере, на котором было свыше 250 тонн топлива, отправился ледокол "Сибирский", но открытое пламя создавало угрозу взрыва. В понедельник стало известно, что контакт с траулером потерян во время шторма. На его поиск вышли 11 судов.