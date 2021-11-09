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Непогода мешает эвакуации севшего на мель судна в Приморье
Непогода мешает эвакуации севшего на мель судна в Приморье - РИА Новости, 09.11.2021
Непогода мешает эвакуации севшего на мель судна в Приморье
Сильная волна высотой до четырех метров не позволяет приступить к эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель и переломился пополам у... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T05:38
2021-11-09T13:16
происшествия
приморский край
находка
владивосток
дальневосточная транспортная прокуратура
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Сильная волна высотой до четырех метров не позволяет приступить к эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель и переломился пополам у берегов в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.Инцидент произошел в районе мыса Козино у берегов Находки. Среди 14 членов экипажа Rise Shine граждан России нет. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку."Спасатели прибыли на место, но там сильная волна, (пока. — Прим. ред.) невозможно подобраться, там перехлестывает судно волной четыре метра. Они (волны. — Прим. ред.) не позволяют подойти к судну", — заявил собеседник агентства.Как рассказал РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю, разгул стихии некоторое время не позволял вылететь вертолету со спасателями к судну, однако впоследствии его удалось отправить на помощь.По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, экипаж находится в безопасности. Опасных грузов в контейнерах нет, подчеркнул он в своей публикации в Instagram.Сейчас выдвигаемся на место. &lt;...&gt; Спасение экипажа станет возможно, как только стихнет волнение моря", — заключил глава региона.В свою очередь пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко уточнил РИА Новости, что все находящиеся на контейнеровозе люди — граждане Китая. Он также прокомментировал информацию о повреждениях судна.Накануне циклон принес в Приморье дожди и штормовой ветер. Синоптики сообщали, что ожидаются волны высотой от четырех до пяти метров.
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происшествия, приморский край, находка, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура, россия
05:38 09.11.2021 (обновлено: 13:16 09.11.2021)
 
Непогода мешает эвакуации севшего на мель судна в Приморье

Судно Rise Shine, севшее на мель в районе Находки в Приморье, не удается эвакуировать

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСпасательный круг
Спасательный круг - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Сильная волна высотой до четырех метров не позволяет приступить к эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель и переломился пополам у берегов в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
Инцидент произошел в районе мыса Козино у берегов Находки. Среди 14 членов экипажа Rise Shine граждан России нет. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.
"Спасатели прибыли на место, но там сильная волна, (пока. — Прим. ред.) невозможно подобраться, там перехлестывает судно волной четыре метра. Они (волны. — Прим. ред.) не позволяют подойти к судну", — заявил собеседник агентства.
Как рассказал РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю, разгул стихии некоторое время не позволял вылететь вертолету со спасателями к судну, однако впоследствии его удалось отправить на помощь.
"Вылетел вертолет, чтобы снять экипаж (судна Rise Shine. — Прим. ред.)", — сообщил он.
По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, экипаж находится в безопасности. Опасных грузов в контейнерах нет, подчеркнул он в своей публикации в Instagram.
Спасение моряков с контейнеровоза Rise Shine в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки.
1 из 10

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

Сотрудники МЧС РФ и сотрудники находкинской службы спасения во время эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
2 из 10

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
3 из 10

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
4 из 10

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
5 из 10

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
6 из 10

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

Сотрудники МЧС РФ во время эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
7 из 10

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
8 из 10

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
9 из 10

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

Местные жители наблюдают за эвакуацией экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
10 из 10

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
1 из 10

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 10

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 10

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 10

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
6 из 10

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 10

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Сейчас выдвигаемся на место. <...> Спасение экипажа станет возможно, как только стихнет волнение моря", — заключил глава региона.
В свою очередь пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко уточнил РИА Новости, что все находящиеся на контейнеровозе люди — граждане Китая. Он также прокомментировал информацию о повреждениях судна.
"В корпусе судна имеются пробоины, есть трещины, по имеющимся данным, но судно не развалилось", — добавил Кравченко.
Накануне циклон принес в Приморье дожди и штормовой ветер. Синоптики сообщали, что ожидаются волны высотой от четырех до пяти метров.
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