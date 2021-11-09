https://ria.ru/20211109/evakuatsiya-1758153079.html

Непогода мешает эвакуации севшего на мель судна в Приморье

Непогода мешает эвакуации севшего на мель судна в Приморье - РИА Новости, 09.11.2021

Непогода мешает эвакуации севшего на мель судна в Приморье

Сильная волна высотой до четырех метров не позволяет приступить к эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель и переломился пополам у... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T05:38

2021-11-09T05:38

2021-11-09T13:16

происшествия

приморский край

находка

владивосток

дальневосточная транспортная прокуратура

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Сильная волна высотой до четырех метров не позволяет приступить к эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель и переломился пополам у берегов в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.Инцидент произошел в районе мыса Козино у берегов Находки. Среди 14 членов экипажа Rise Shine граждан России нет. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку."Спасатели прибыли на место, но там сильная волна, (пока. — Прим. ред.) невозможно подобраться, там перехлестывает судно волной четыре метра. Они (волны. — Прим. ред.) не позволяют подойти к судну", — заявил собеседник агентства.Как рассказал РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю, разгул стихии некоторое время не позволял вылететь вертолету со спасателями к судну, однако впоследствии его удалось отправить на помощь.По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, экипаж находится в безопасности. Опасных грузов в контейнерах нет, подчеркнул он в своей публикации в Instagram.Сейчас выдвигаемся на место. <...> Спасение экипажа станет возможно, как только стихнет волнение моря", — заключил глава региона.В свою очередь пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко уточнил РИА Новости, что все находящиеся на контейнеровозе люди — граждане Китая. Он также прокомментировал информацию о повреждениях судна.Накануне циклон принес в Приморье дожди и штормовой ветер. Синоптики сообщали, что ожидаются волны высотой от четырех до пяти метров.

https://ria.ru/20210912/sukhogruz-1749760713.html

приморский край

находка

владивосток

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, находка, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура, россия