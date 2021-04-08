https://ria.ru/20210408/trauler-1727386400.html
В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер
В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер
Рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море; по предварительным данным, угрозы затопления судна нет, сообщил... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:25
2021-04-08T15:25
2021-04-08T16:21
находка
охотское море
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море; по предварительным данным, угрозы затопления судна нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, численность экипажа траулера превышает 80 человек. Информация о пострадавших пока не поступала, угрозы затопления траулера нет.По предварительной информации, судно приписано к порту Находка.Спасательное судно Росрыболовства подошло на помощь к загоревшемуся в Охотском море траулеру, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."В настоящее время подошло спасательное судно "Справедливый" Росрыболовства", - сказал собеседник агентства.Пострадавших при возгорании на траулере "Ахтиар" в Охотском море нет, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска.По его словам, экипаж не эвакуируют.
https://ria.ru/20210306/rybaki-1600169118.html
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РИА Новости
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находка, охотское море, происшествия
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море
; по предварительным данным, угрозы затопления судна нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Горящий траулер находится в Охотском море примерно в 200 километрах от Магадана, происходит горение в трюмах судна", - сказал собеседник агентства.
По его словам, численность экипажа траулера превышает 80 человек. Информация о пострадавших пока не поступала, угрозы затопления траулера нет.
По предварительной информации, судно приписано к порту Находка
.
Спасательное судно Росрыболовства подошло на помощь к загоревшемуся в Охотском море траулеру, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"В настоящее время подошло спасательное судно "Справедливый" Росрыболовства", - сказал собеседник агентства.
Пострадавших при возгорании на траулере "Ахтиар" в Охотском море нет, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска.
"На борту 84 человека. Никто не пострадал. Спасатели и экипаж занимаются тушением. На судне задымление, это не говорит о том, что там есть открытое пламя. Ситуация на контроле. Угроз никаких нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, экипаж не эвакуируют.