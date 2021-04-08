https://ria.ru/20210408/trauler-1727386400.html

В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер

В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер

Рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море; по предварительным данным, угрозы затопления судна нет, сообщил... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:25

2021-04-08T15:25

2021-04-08T16:21

находка

охотское море

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море; по предварительным данным, угрозы затопления судна нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, численность экипажа траулера превышает 80 человек. Информация о пострадавших пока не поступала, угрозы затопления траулера нет.По предварительной информации, судно приписано к порту Находка.Спасательное судно Росрыболовства подошло на помощь к загоревшемуся в Охотском море траулеру, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."В настоящее время подошло спасательное судно "Справедливый" Росрыболовства", - сказал собеседник агентства.Пострадавших при возгорании на траулере "Ахтиар" в Охотском море нет, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска.По его словам, экипаж не эвакуируют.

https://ria.ru/20210306/rybaki-1600169118.html

находка

охотское море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

находка, охотское море, происшествия