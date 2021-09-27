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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2021 году

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2021 году - РИА Новости, 27.09.2021

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2021 году

Пресечена подготовка теракта в Башкирии, задержаны пятеро участников неонацистской группировки из Уфы, сообщила пресс-служба ФСБ РФ. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:42

2021-09-27T11:42

2021-09-27T11:42

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресечена подготовка теракта в Башкирии, задержаны пятеро участников неонацистской группировки из Уфы, сообщила пресс-служба ФСБ РФ.Ниже приводятся случаи предотвращения терактов на территории России в 2021 году.27 сентября ФСБ России сообщила, что ведомством пресечена подготовка террористического акта в республике Башкортостан на одном из объектов правоохранительных органов. В результате проведенных мероприятий задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения – участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. По адресам их проживания и в тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.10 сентября сотрудники ФСБ провели в Буйнакском районе Дагестана контртеррористическую операцию против двух боевиков. Двое вооруженных мужчин были обнаружены в лесу. Для предотвращения теракта ФСБ ввела режим контртеррористической операции (КТО). Силовики предложили боевикам сложить оружие и сдаться. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы. На месте перестрелки нашли автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине боевиков – готовое к применению самодельное взрывное устройство.6 сентября ФСБ России сообщила о задержании четырех сторонников ИГ*, готовивших нападения на сотрудников полиции в Ингушетии. По данным силовиков, они через интернет связывались с другими членами организации и планировали теракты с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия. Из мест проживания задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления. Кроме того, в их средствах связи была обнаружена переписка с членами ИГ*, подтверждающая преступные намерения.В ночь на 29 июля в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Тюменской области ФСБ РФ была вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство"*, в состав которой входили граждане одной из республик центральноазиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей. В сообщении ФСБ подчеркивается, что при задержании главаря и его сообщника, "пытавшихся извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника", боевики оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы. При осмотре места происшествия и в ходе обысков "по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература".15 июля ФСБ сообщила о задержании в Москве гражданина России, планировавшего подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей. По данным силовиков, в оборудованном им тайнике были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций. Личность террориста в интересах следствия не разглашается.9 июля в Подмосковье за подготовку взрыва задержали боевика террористической группировки "Исламское государство"*. Задержанный – 21-летний гражданин одного из соседних государств. По данным следствия, подозреваемый по собственной инициативе вступил в ряды ИГ* и "возложил на себя функции рядового участника". В июне этого года он задумал совершить теракт в Московском регионе (где именно, не раскрывается), для чего приобрел компоненты для изготовления взрывчатки. Об этом стало известно оперативным сотрудникам, после чего он был задержан. В помещениях по его месту жительства и работы были изъяты заготовка самодельного взрывного устройства, а также предметы, предназначенные для ее изготовления.3 июля в пригороде Нальчика (Кабардино-Балкария) в результате контртеррористической операции были нейтрализованы пятеро бандитов. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), ночью на части территории Нальчика и Баксанского района был введен режим КТО. Бандитов заблокировали в одном из домов в садовом товариществе. Около трех часов утра им предложили сложить оружие и сдаться, но те в ответ открыли огонь. По данным НАК, уничтоженные боевики планировали совершить преступления террористической направленности. Пострадавших среди гражданского населения нет.1 июля стало известно о предотвращении терактов, которые готовили члены "Исламского государства"*. По информации ФСБ, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей. По данным силовиков, при задержании в Астраханской области преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован, второй участник ячейки задержан в Москве.27 мая ФСБ России сообщила о предотвращении в Ставропольском крае двух терактов, которые готовили в преддверии майских праздников сторонники запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. По первому из них был задержан житель Ставрополя, присягнувший на верность одному из лидеров запрещенной в России группировки ИГ* и замысливший теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства. В ходе обыска у него изъяли "средства террора". Второй задержанный – мигрант из Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки теракта. В ходе обыска у него изъяли взрывчатку и поражающие элементы – компоненты самодельной бомбы. Подробности не разглашаются.25 мая ФСБ РФ сообщила о предотвращении в Норильске Красноярского края теракта, запланированного на 9 мая. 22 апреля в Ставропольском крае был задержан сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*. В телефоне мужчины нашли переписку, которая подтверждает версию следствия и говорит о том, что у него могли быть сообщники. При обыске в подвале дома следователи обнаружили компоненты бомбы и электронные инструкции по ее изготовлению.9 апреля ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта в Крыму. Были задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющиеся сторонниками террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. По оперативным данным, они готовили вооруженное нападение с использованием самодельных бомб "на одно из образовательных учреждений города Симферополь" (какое именно – не раскрывается). После теракта радикалы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков. Дома у задержанных изъяли взрывчатку и другие компоненты самодельных бомб с поражающими элементами. Там же были найдены соответствующие инструкции, переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами террористов с обсуждением планируемых терактов.5 апреля ФСБ сообщила о задержании в Кисловодске (Ставропольский край) исламиста, готовившего теракт. Ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения собирался напасть на силовиков с использованием самодельных бомб. По адресу его проживания изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистскую литературу. Также в Кисловодске задержаны трое связанных исламистом российских граждан, причастных к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии. Задержанные сформировали ячейку сторонников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* для совершения преступлений в Ставропольском крае. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Позже, по уточненным данным, были задержаны еще 13 человек, входивших в местную радикальную ячейку. Затем в июле СК РФ сообщил, что по делу о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске, задержали еще семь человек из числа жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края. Им предъявили обвинения по статьям "Организация и участие в деятельности экстремистской организации", "Приготовление к совершению террористического акта", "Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств".1 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который боевик "Исламского государства"* готовил на объекте топливно-энергетического комплекса в Тверской области. По данным ведомства, уроженец Центральной Азии, имеющий паспорт гражданина РФ, устроил дома лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. На месте нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.1 апреля в Барнауле был задержан украинский националист, который хотел взорвать мечеть. Жителю Барнаула 2000 года рождения было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 УК России "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Установлено, что он является сторонником украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО), созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций "прямого действия" в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти. Задержанный подтвердил, что планировал по заданию куратора "ЭНО" из Украины совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения. В феврале 2021 года он вышел на контакт с представителем "ЭНО", в начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, которое он исполнил. Впоследствии молодой человек получил указание совершить поджог. На стадии подготовки к выполнению задания его деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В ходе проведенных по месту проживания обвиняемого оперативно-розыскных мероприятий изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению СВУ, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств. По решению суда мужчину арестовали на два месяца.17 марта ФСБ сообщила о задержании в Адыгее сторонника запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* за подготовку теракта. Задержанный – выходец из Центрально-Азиатского региона. Дома у него силовики обнаружили компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг "Исламского государства"* а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений". По информации ФСБ, в его гаджетах нашли "значительное количество террористического контента", в том числе различные инструкции, а у самого исламиста – поддельные миграционные документы. Когда именно прошло задержание не уточняется.11 марта в Советском районе Махачкалы (Дагестан) впервые с начала 2010-х годов был введен режим контртеррористической операции: спецслужбы получили информацию о том, что сторонник международной преступной организации готовит нападение. Его нашли в частном доме и предложили сдаться, в ответ боевик открыл огонь, в итоге его уничтожили. Среди гражданского населения и силовиков никто не пострадал.4 марта стало известно о задержании россиянина за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области. По информации ФСБ, мотивом преступления выступала "ненависть к действующей власти". В ведомстве отметили, что задержанный также осуществлял вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности. Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".17 февраля в ФСБ сообщили о задержании на юге России 19 исламистов, которые готовили атаки на Северном Кавказе. Спецоперации прошли в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. Задержанные входят в организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра"*. Силовики нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, а также "пояс смертника" с поражающими элементами.22 января ФСБ сообщила о задержании последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. По данным силовиков, гражданин России 1995 года рождения планировал вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Из тайника у боевика изъяли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, кисловодск, алтайский край, степан бандера, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), россия