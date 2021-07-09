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В Подмосковье задержали боевика ИГ*, планировавшего теракт
В Подмосковье задержали боевика ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 09.07.2021
В Подмосковье задержали боевика ИГ*, планировавшего теракт
В Подмосковье за подготовку взрыва задержали боевика группировки "Исламское государство"*, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:44
2021-07-09T12:12
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ольга врадий
россия
исламское государство
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Подмосковье за подготовку взрыва задержали боевика группировки "Исламское государство"*, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.По данным ведомства, подозреваемый по собственной инициативе вступил в ряды ИГ* и "возложил на себя функции рядового участника". Против 21-летнего гражданина одного из соседних государств возбудили уголовное дело.В прошлом месяце он планировал совершить теракт в Московском регионе — где именно, не раскрывается. Для этого мужчина приобрел компоненты, применяющиеся при изготовлении взрывчатки."Об этом стало известно оперативным сотрудникам, после чего он был задержан. В помещениях по его месту жительства и работы были проведены обыски. Изъята заготовка самодельного взрывного устройства, а также предметы, предназначенные для ее изготовления", — сказала Врадий.Когда именно прошло задержание, не уточняется, но сейчас исламист находится в СИЗО по решению суда. В спецоперации участвовали Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, МВД и Росгвардия.На опубликованном СК видео видно, что мужчина признался в подготовке двух терактов в России.В 35-секундном ролике показано, как силовики раскрывают пакет, в котором лежат электрический шнур, скотч и само взрывчатое вещество.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210709/boevik-1740565031.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ольга врадий, россия, исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, московская область (подмосковье)
В Подмосковье задержали боевика ИГ*, планировавшего теракт
10:44 09.07.2021 (обновлено: 12:12 09.07.2021)
 
© СК РФОперация по задержанию в Подмосковье боевика ИГ*. Кадр видео
Операция по задержанию в Подмосковье боевика ИГ*. Кадр видео
© СК РФ

В Подмосковье задержали боевика "Исламского государства"* за подготовку теракта

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Подмосковье за подготовку взрыва задержали боевика группировки "Исламское государство"*, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

"Террористический акт удалось предотвратить", — добавила представитель СК.

По данным ведомства, подозреваемый по собственной инициативе вступил в ряды ИГ* и "возложил на себя функции рядового участника". Против 21-летнего гражданина одного из соседних государств возбудили уголовное дело.
В прошлом месяце он планировал совершить теракт в Московском регионе — где именно, не раскрывается. Для этого мужчина приобрел компоненты, применяющиеся при изготовлении взрывчатки.
Операция по задержанию в Подмосковье боевика ИГ*. Кадр видео
10:58
Появилось видео задержания боевика ИГ* в Подмосковье
"Об этом стало известно оперативным сотрудникам, после чего он был задержан. В помещениях по его месту жительства и работы были проведены обыски. Изъята заготовка самодельного взрывного устройства, а также предметы, предназначенные для ее изготовления", — сказала Врадий.
Когда именно прошло задержание, не уточняется, но сейчас исламист находится в СИЗО по решению суда. В спецоперации участвовали Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, МВД и Росгвардия.
На опубликованном СК видео видно, что мужчина признался в подготовке двух терактов в России.
В 35-секундном ролике показано, как силовики раскрывают пакет, в котором лежат электрический шнур, скотч и само взрывчатое вещество.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Задержание главаря татарстанского звена террористической организации Хизб ут-Тахрир*. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 10:32В России
ФСБ задержала главаря татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ольга ВрадийРоссияИсламское государствоСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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