https://ria.ru/20210709/terakt-1740561619.html
В Подмосковье задержали боевика ИГ*, планировавшего теракт
В Подмосковье задержали боевика ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 09.07.2021
В Подмосковье задержали боевика ИГ*, планировавшего теракт
В Подмосковье за подготовку взрыва задержали боевика группировки "Исламское государство"*, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:44
2021-07-09T10:44
2021-07-09T12:12
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ольга врадий
россия
исламское государство
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740562962_145:0:1151:566_1920x0_80_0_0_35ac0fd633c23f686418946b5fdf2236.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Подмосковье за подготовку взрыва задержали боевика группировки "Исламское государство"*, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.По данным ведомства, подозреваемый по собственной инициативе вступил в ряды ИГ* и "возложил на себя функции рядового участника". Против 21-летнего гражданина одного из соседних государств возбудили уголовное дело.В прошлом месяце он планировал совершить теракт в Московском регионе — где именно, не раскрывается. Для этого мужчина приобрел компоненты, применяющиеся при изготовлении взрывчатки."Об этом стало известно оперативным сотрудникам, после чего он был задержан. В помещениях по его месту жительства и работы были проведены обыски. Изъята заготовка самодельного взрывного устройства, а также предметы, предназначенные для ее изготовления", — сказала Врадий.Когда именно прошло задержание, не уточняется, но сейчас исламист находится в СИЗО по решению суда. В спецоперации участвовали Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, МВД и Росгвардия.На опубликованном СК видео видно, что мужчина признался в подготовке двух терактов в России.В 35-секундном ролике показано, как силовики раскрывают пакет, в котором лежат электрический шнур, скотч и само взрывчатое вещество.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210709/boevik-1740565031.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/fsb-1739360538.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740562962_357:0:1108:564_1920x0_80_0_0_968416ac95583ecaaaac18f6ddeca46c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ольга врадий, россия, исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, московская область (подмосковье)
В Подмосковье задержали боевика ИГ*, планировавшего теракт
10:44 09.07.2021 (обновлено: 12:12 09.07.2021)
В Подмосковье задержали боевика "Исламского государства"* за подготовку теракта