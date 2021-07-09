https://ria.ru/20210709/terakt-1740561619.html

В Подмосковье задержали боевика ИГ*, планировавшего теракт

В Подмосковье задержали боевика ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 09.07.2021

В Подмосковье задержали боевика ИГ*, планировавшего теракт

В Подмосковье за подготовку взрыва задержали боевика группировки "Исламское государство"*, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:44

2021-07-09T10:44

2021-07-09T12:12

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ольга врадий

россия

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Подмосковье за подготовку взрыва задержали боевика группировки "Исламское государство"*, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.По данным ведомства, подозреваемый по собственной инициативе вступил в ряды ИГ* и "возложил на себя функции рядового участника". Против 21-летнего гражданина одного из соседних государств возбудили уголовное дело.В прошлом месяце он планировал совершить теракт в Московском регионе — где именно, не раскрывается. Для этого мужчина приобрел компоненты, применяющиеся при изготовлении взрывчатки."Об этом стало известно оперативным сотрудникам, после чего он был задержан. В помещениях по его месту жительства и работы были проведены обыски. Изъята заготовка самодельного взрывного устройства, а также предметы, предназначенные для ее изготовления", — сказала Врадий.Когда именно прошло задержание, не уточняется, но сейчас исламист находится в СИЗО по решению суда. В спецоперации участвовали Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, МВД и Росгвардия.На опубликованном СК видео видно, что мужчина признался в подготовке двух терактов в России.В 35-секундном ролике показано, как силовики раскрывают пакет, в котором лежат электрический шнур, скотч и само взрывчатое вещество.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210709/boevik-1740565031.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/fsb-1739360538.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ольга врадий, россия, исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, московская область (подмосковье)