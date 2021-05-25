https://ria.ru/20210525/terakt-1733768132.html

В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы

В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы - РИА Новости, 25.05.2021

В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы

В Красноярском крае предотвратили теракт, запланированный на 9 мая, сообщили в ФСБ. Сторонник "Исламского государства"* собирался взорвать парадную колонну... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T09:48

2021-05-25T09:48

2021-05-25T10:50

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

норильск

происшествия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Красноярском крае предотвратили теракт, запланированный на 9 мая, сообщили в ФСБ. Сторонник "Исламского государства"* собирался взорвать парадную колонну военных.Его задержали 22 апреля на Ставрополье. В телефоне мужчины нашли переписку, которая подтверждает версию следствия и говорит о том, что у исламиста могли быть сообщники.При обыске в подвале дома следователи обнаружили компоненты бомбы и электронные инструкции по ее изготовлению.Возбуждено уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве в этом.Глава ФСБ Александр Бортников недавно отмечал, что за последние два года в России удалось предотвратить 78 терактов. География последних случаев: Крым, Тверская и Калининградская области, Адыгея. Чаще всего атаки готовили исламисты.Самое крупное задержание прошло на юге страны в начале года: были схвачены сразу 19 радикалов в нескольких регионах от Карачаево-Черкесии до Ростовской области. По данным спецслужб, они входят в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и готовили "диверсионно-террористические акты" на Северном Кавказе.Как констатировал две недели назад секретарь Совбеза Николай Патрушев, международные террористы усиливают вербовку в России и пытаются создавать "спящие" ячейки. По его словам, целевой группой выступает в основном молодежь и трудовые мигранты, "склонные к асоциальному поведению".*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), норильск, происшествия