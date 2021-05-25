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В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы
В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы - РИА Новости, 25.05.2021
В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы
В Красноярском крае предотвратили теракт, запланированный на 9 мая, сообщили в ФСБ. Сторонник "Исламского государства"* собирался взорвать парадную колонну... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:48
2021-05-25T10:50
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
норильск
происшествия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Красноярском крае предотвратили теракт, запланированный на 9 мая, сообщили в ФСБ. Сторонник "Исламского государства"* собирался взорвать парадную колонну военных.Его задержали 22 апреля на Ставрополье. В телефоне мужчины нашли переписку, которая подтверждает версию следствия и говорит о том, что у исламиста могли быть сообщники.При обыске в подвале дома следователи обнаружили компоненты бомбы и электронные инструкции по ее изготовлению.Возбуждено уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве в этом.Глава ФСБ Александр Бортников недавно отмечал, что за последние два года в России удалось предотвратить 78 терактов. География последних случаев: Крым, Тверская и Калининградская области, Адыгея. Чаще всего атаки готовили исламисты.Самое крупное задержание прошло на юге страны в начале года: были схвачены сразу 19 радикалов в нескольких регионах от Карачаево-Черкесии до Ростовской области. По данным спецслужб, они входят в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и готовили "диверсионно-террористические акты" на Северном Кавказе.Как констатировал две недели назад секретарь Совбеза Николай Патрушев, международные террористы усиливают вербовку в России и пытаются создавать "спящие" ячейки. По его словам, целевой группой выступает в основном молодежь и трудовые мигранты, "склонные к асоциальному поведению".*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), норильск, происшествия

В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы

09:48 25.05.2021 (обновлено: 10:50 25.05.2021)
 
© ФСБ РоссииФСБ РФ задержала гражданина России , планировавшего теракт в Норильске. Кадр видео
ФСБ РФ задержала гражданина России , планировавшего теракт в Норильске. Кадр видео
© ФСБ России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Красноярском крае предотвратили теракт, запланированный на 9 мая, сообщили в ФСБ. Сторонник "Исламского государства"* собирался взорвать парадную колонну военных.
Его задержали 22 апреля на Ставрополье. В телефоне мужчины нашли переписку, которая подтверждает версию следствия и говорит о том, что у исламиста могли быть сообщники.
При обыске в подвале дома следователи обнаружили компоненты бомбы и электронные инструкции по ее изготовлению.
Возбуждено уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве в этом.
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 11:26
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020-2021 годах
Глава ФСБ Александр Бортников недавно отмечал, что за последние два года в России удалось предотвратить 78 терактов. География последних случаев: Крым, Тверская и Калининградская области, Адыгея. Чаще всего атаки готовили исламисты.
Самое крупное задержание прошло на юге страны в начале года: были схвачены сразу 19 радикалов в нескольких регионах от Карачаево-Черкесии до Ростовской области. По данным спецслужб, они входят в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и готовили "диверсионно-террористические акты" на Северном Кавказе.
Как констатировал две недели назад секретарь Совбеза Николай Патрушев, международные террористы усиливают вербовку в России и пытаются создавать "спящие" ячейки. По его словам, целевой группой выступает в основном молодежь и трудовые мигранты, "склонные к асоциальному поведению".
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НорильскПроисшествия
 
 
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