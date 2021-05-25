https://ria.ru/20210525/terakt-1733768132.html
В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы
В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы - РИА Новости, 25.05.2021
В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы
В Красноярском крае предотвратили теракт, запланированный на 9 мая, сообщили в ФСБ. Сторонник "Исламского государства"* собирался взорвать парадную колонну... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:48
2021-05-25T09:48
2021-05-25T10:50
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733770890_0:0:1884:1059_1920x0_80_0_0_15b513830441761b31d2ec6b3dc0c978.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Красноярском крае предотвратили теракт, запланированный на 9 мая, сообщили в ФСБ. Сторонник "Исламского государства"* собирался взорвать парадную колонну военных.Его задержали 22 апреля на Ставрополье. В телефоне мужчины нашли переписку, которая подтверждает версию следствия и говорит о том, что у исламиста могли быть сообщники.При обыске в подвале дома следователи обнаружили компоненты бомбы и электронные инструкции по ее изготовлению.Возбуждено уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве в этом.Глава ФСБ Александр Бортников недавно отмечал, что за последние два года в России удалось предотвратить 78 терактов. География последних случаев: Крым, Тверская и Калининградская области, Адыгея. Чаще всего атаки готовили исламисты.Самое крупное задержание прошло на юге страны в начале года: были схвачены сразу 19 радикалов в нескольких регионах от Карачаево-Черкесии до Ростовской области. По данным спецслужб, они входят в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и готовили "диверсионно-террористические акты" на Северном Кавказе.Как констатировал две недели назад секретарь Совбеза Николай Патрушев, международные террористы усиливают вербовку в России и пытаются создавать "спящие" ячейки. По его словам, целевой группой выступает в основном молодежь и трудовые мигранты, "склонные к асоциальному поведению".*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html
норильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733770890_225:0:1637:1059_1920x0_80_0_0_28b429d1ce21c5dab02e59640cf33128.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), норильск, происшествия
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Красноярском крае предотвратили теракт, запланированный на 9 мая, сообщили в ФСБ. Сторонник "Исламского государства"* собирался взорвать парадную колонну военных.
Его задержали 22 апреля на Ставрополье. В телефоне мужчины нашли переписку, которая подтверждает версию следствия и говорит о том, что у исламиста могли быть сообщники.
При обыске в подвале дома следователи обнаружили компоненты бомбы и электронные инструкции по ее изготовлению.
Возбуждено уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве в этом.
Глава ФСБ Александр Бортников недавно отмечал, что за последние два года в России удалось предотвратить 78 терактов. География последних случаев: Крым, Тверская и Калининградская области, Адыгея. Чаще всего атаки готовили исламисты.
Самое крупное задержание прошло на юге страны в начале года: были схвачены сразу 19 радикалов в нескольких регионах от Карачаево-Черкесии до Ростовской области. По данным спецслужб, они входят в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и готовили "диверсионно-террористические акты" на Северном Кавказе.
Как констатировал две недели назад секретарь Совбеза Николай Патрушев, международные террористы усиливают вербовку в России и пытаются создавать "спящие" ячейки. По его словам, целевой группой выступает в основном молодежь и трудовые мигранты, "склонные к асоциальному поведению".
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.