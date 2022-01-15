https://ria.ru/20220115/bezopasnost-1767986366.html

Паспорт безопасности объекта: для кого обязателен и как оформить

Паспорт безопасности объекта: как и в какой форме заполнить, требования по оформлению

Паспорт безопасности объекта: для кого обязателен и как оформить

Какие требования предъявляют к антитеррористической защищенности территории, каким организациям обязательно разрабатывать паспорт безопасности объекта, как... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T15:10

2022-01-15T15:10

2022-01-15T15:23

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767971621_0:53:2930:1701_1920x0_80_0_0_400dcacfe9111233def8f0183a34e325.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Какие требования предъявляют к антитеррористической защищенности территории, каким организациям обязательно разрабатывать паспорт безопасности объекта, как корректно его заполнить и где искать формы и образцы — в материале РИА Новости. Паспорт безопасности объектаПаспорт безопасности содержит перечень мер по предупреждению терактов, которые предпринимает организация на своей территории.Простым языкомПредполагается, что каждое место "с массовым пребыванием людей" необходимо максимально защитить от опасности извне. Паспорт безопасности объекта как раз содержит все нужные сведения о том, как организованы и насколько защищены и в чем уязвимы строения и прилегающая к ним территория, как они охраняются и какие еще меры предпринимаются в этой связи. Это нужно, чтобы сберечь жизни и здоровье людей, сохранить имущество, окружающую среду.Юридически"Паспорт безопасности объекта — это информационно-справочный документ. Он показывает, насколько то или иное заведение и его территория соответствуют требованиям к защищенности от экстремистских или террористических актов и действий, несущих объективную угрозу безопасности посетителей", — поясняет Вадим Фишман, эксперт Центра экспертизы и оценки "ЕСИН" в Нижнем Новгороде.Он подчеркивает, что документ должен быть разработан на основании Постановления Правительства РФ № 1244 и отражать текущее положение дел по обеспечению безопасности территории. Основная цель подготовки паспорта — комплексный анализ состояния объекта для содействия правоохранительным органам, спасателям в случае ЧС. Те в случае необходимости должны с помощью документа получить достоверную информацию о территории, а также контролировать меры по предотвращению и профилактике террористических угроз.Антитеррористическая защищенность объекта"Антитеррористическая защищенность объекта — это такое состояние здания, строения, сооружения, иного объекта — места массового пребывания людей, которое препятствует совершению теракта", — говорит Вадим Фишман.Под местом массового пребывания людей согласно N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" понимается территория внутри города, другого поселения или за их пределами, зона общего пользования в здании, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.Чтобы антитеррористическая безопасность считалась обеспеченной, необходимо:Вышеназванное постановление № 1244 перечисляет следующие основные антитеррористические меры.Требования к обеспечению антитеррористической безопасности касаются физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — как собственников, так и арендаторов площадок.Виды объектовПаспорт безопасности необходим для объектов и учреждений:Присвоение категорииВадим Фишман отмечает, что объекты категоризируют с учетом степени антитеррористической угрозы. Процедуру проводят и для действующих, и для вводимых в эксплуатацию площадок, а также в случае изменений характеристик, которые могут повлиять на ранее присвоенный класс."В зависимости от степени потенциальной опасности выдвигаются различные требования к оформлению документа", — поясняет эксперт.По словам Сергея Синкевича, управляющего ТЦ "Сокольники", паспорт безопасности разрабатывают после обследования и категорирования объекта, составления и подписания соответствующего акта членами комиссии.В состав комиссии, помимо правообладателей объекта и сотрудников, отвечающих за безопасность и инженерно-технические средства охраны, обычно входят представители территориальных подразделений безопасности, МВД, Росгвардии, МЧС, а также специалисты от правительства (администрации) региона и органов местного самоуправления.Критерии оценки рискаОценивая риск возможной атаки, специалисты опираются на сведения о совершенных или предотвращенных терактах не только на самом объекте, но и в районе его расположения. Данные можно получить в территориальном органе безопасности.Для расчета потенциального ущерба используют математико-статистические методы, которые позволяют спрогнозировать потери среди людей и материальный урон в случае теракта. Для этого берут наибольшее число посетителей и сотрудников, которые могут находиться одновременно на территории организации в рабочие дни.Сергей Синкевич отмечает, что в зависимости от прогнозируемого количества пострадавших и вероятного максимального материального ущерба (по балансовой стоимости) выделяют три категории объектов:Чем выше категория риска, тем больше мероприятий необходимо выполнить руководству организации, чтобы обеспечить защиту.Согласование паспорта"Паспорт безопасности согласовывается в органах МЧС, Росгвардии, МВД, ФСБ и утверждается в администрации района, — говорит Вадим Фишман. — Сроки согласования могут быть разными и зависят от местоположения объекта. В среднем это от 10 до 30 дней в каждом ведомстве. Когда паспорт безопасности готов, первый экземпляр передают в администрацию района, второй, третий, четвертый и пятый направляют в органы МЧС, МВД, Росгвардии и ФСБ соответственно, шестой хранят в сейфе на самом объекте или отдают вместе с первым. Срок действия документа — пять лет. Для учреждений культуры, объектов промышленности и мест массового пребывания людей — три года".Нормативные актыДля разных сфер деятельности утверждены отдельные документы с требованиями к антитеррористической защищенности объектов и территорий. В них содержатся правила категорирования, формы паспортов безопасности и прочие данные.Список нормативных документов для разработки паспорта безопасности (с изменениями и дополнениями):Оформление документовСогласно действующему законодательству, обязанность по разработке и согласованию паспорта безопасности возложена на собственника объекта. Делать это можно самостоятельно или воспользоваться услугами сторонней организации.Заполнение паспортаВ паспорте безопасности должны быть следующие данные:К паспорту подшивают приложения:Сергей Синкевич подчеркивает, что актуализировать паспорт безопасности объекта нужно, если изменились:Утвержденные формы паспортов безопасности для каждой сферы деятельности есть в соответствующих постановлениях правительства, приведенных выше. Образцы с примерами заполнения можно найти на официальных сайтах государственных учреждений.СрокиКомиссия по обследованию объекта и категорированию выносит решение в течение 30 рабочих дней. После составления акта такой же срок отводится на разработку паспорта безопасности.СтоимостьСтоимость разработки паспорта безопасности зависит от специфики и категории объекта. По оценкам экспертов, сумма может варьироваться от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Сюда включают такие статьи расходов:Ответственность"Проводить проверку паспорта безопасности антитеррористической защищенности и выписывать штрафы имеют право специально уполномоченные сотрудники полиции и МЧС", — говорит Вадим Фишман. Если документ отсутствует, для собственника предусмотрено административное наказание по ст. 20.35 КоАП РФ:В случае уголовного преследования (обычно такие дела заводят, когда происходит теракт) наказание предусмотрено для конкретного человека — руководителя организации или сотрудника, который отвечал за обеспечение антитеррористической безопасности на объекте.

https://ria.ru/20191004/1559434850.html

https://ria.ru/20220110/antiterror-1767187507.html

https://ria.ru/20210927/terakty-1751964830.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)