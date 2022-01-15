15:10 15.01.2022 (обновлено: 15:23 15.01.2022)
Паспорт безопасности объекта: для кого обязателен и как оформить
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Какие требования предъявляют к антитеррористической защищенности территории, каким организациям обязательно разрабатывать паспорт безопасности объекта, как корректно его заполнить и где искать формы и образцы — в материале РИА Новости.
Паспорт безопасности объекта
Паспорт безопасности содержит перечень мер по предупреждению терактов, которые предпринимает организация на своей территории.
Простым языком
Предполагается, что каждое место "с массовым пребыванием людей" необходимо максимально защитить от опасности извне. Паспорт безопасности объекта как раз содержит все нужные сведения о том, как организованы и насколько защищены и в чем уязвимы строения и прилегающая к ним территория, как они охраняются и какие еще меры предпринимаются в этой связи. Это нужно, чтобы сберечь жизни и здоровье людей, сохранить имущество, окружающую среду.
План эвакуации из помещений торгового центра
Юридически
"Паспорт безопасности объекта — это информационно-справочный документ. Он показывает, насколько то или иное заведение и его территория соответствуют требованиям к защищенности от экстремистских или террористических актов и действий, несущих объективную угрозу безопасности посетителей", — поясняет Вадим Фишман, эксперт Центра экспертизы и оценки "ЕСИН" в Нижнем Новгороде.
Он подчеркивает, что документ должен быть разработан на основании Постановления Правительства РФ № 1244 и отражать текущее положение дел по обеспечению безопасности территории. Основная цель подготовки паспорта — комплексный анализ состояния объекта для содействия правоохранительным органам, спасателям в случае ЧС. Те в случае необходимости должны с помощью документа получить достоверную информацию о территории, а также контролировать меры по предотвращению и профилактике террористических угроз.
Антитеррористическая защищенность объекта
"Антитеррористическая защищенность объекта — это такое состояние здания, строения, сооружения, иного объекта — места массового пребывания людей, которое препятствует совершению теракта", — говорит Вадим Фишман.
Под местом массового пребывания людей согласно N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" понимается территория внутри города, другого поселения или за их пределами, зона общего пользования в здании, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.
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Чтобы антитеррористическая безопасность считалась обеспеченной, необходимо:
- —провести оценку уязвимости площадки,
- —составить акт обследования;
- —категоризировать объект;
- —заполнить и согласовать паспорт безопасности, актуализировать его по мере необходимости;
- —отслеживать выполнение плана по повышению защищенности, ежегодно проводить проверки.
Вышеназванное постановление № 1244 перечисляет следующие основные антитеррористические меры.
Антитеррористические меры
Примеры реализации
Предотвращение несанкционированного прохода на объект или территорию
Ввод пропускной системы, установка турникетов, поста охраны на входе и др.
Защита информации
Неразглашение порядка действий охраны и спецслужб при угрозах теракта
Мероприятия по пресечению терактов
Установка системы видеонаблюдения, автоматически передающей сигнал на пост полиции или Росгвардии
Минимизация последствий в случае теракта
Разработка протоколов действий для персонала, распределение потока людей для экстренной эвакуации
Предотвращение проноса орудий совершения противоправных действий на территорию объекта
Проверка и досмотр личных вещей, багажа граждан, грузов
Покупатели в торговом центре
Требования к обеспечению антитеррористической безопасности касаются физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — как собственников, так и арендаторов площадок.
Виды объектов
Паспорт безопасности необходим для объектов и учреждений:
- —торговли, включенных в соответствующий перечень (рынки, магазины, супермаркеты, ТЦ);
- —образования (школы, университеты, детские сады);
- —здравоохранения (больницы, клиники, аптеки);
- —массового пребывания граждан (рестораны, кафе, бизнес-центры, храмы);
- —культуры (музеи, библиотеки, концертные учреждения, театры, киностудии, клубы);
- —промышленности (заводы и другие предприятия);
- —топливно-энергетического комплекса (объекты добычи, переработки, транспортировки и хранения газа, нефти и угля, тепло- и электростанции);
- —временного размещения людей (гостиницы, отели, хостелы, турбазы);
- —спорта (стадионы, фитнес-залы и клубы);
- —организации, входящие в структуру федеральных органов исполнительной власти (министерства, федеральные службы, агентства и пр.).
Присвоение категории
Вадим Фишман отмечает, что объекты категоризируют с учетом степени антитеррористической угрозы. Процедуру проводят и для действующих, и для вводимых в эксплуатацию площадок, а также в случае изменений характеристик, которые могут повлиять на ранее присвоенный класс.
"В зависимости от степени потенциальной опасности выдвигаются различные требования к оформлению документа", — поясняет эксперт.
По словам Сергея Синкевича, управляющего ТЦ "Сокольники", паспорт безопасности разрабатывают после обследования и категорирования объекта, составления и подписания соответствующего акта членами комиссии.
В состав комиссии, помимо правообладателей объекта и сотрудников, отвечающих за безопасность и инженерно-технические средства охраны, обычно входят представители территориальных подразделений безопасности, МВД, Росгвардии, МЧС, а также специалисты от правительства (администрации) региона и органов местного самоуправления.
Критерии оценки риска
Оценивая риск возможной атаки, специалисты опираются на сведения о совершенных или предотвращенных терактах не только на самом объекте, но и в районе его расположения. Данные можно получить в территориальном органе безопасности.
Для расчета потенциального ущерба используют математико-статистические методы, которые позволяют спрогнозировать потери среди людей и материальный урон в случае теракта. Для этого берут наибольшее число посетителей и сотрудников, которые могут находиться одновременно на территории организации в рабочие дни.
Сергей Синкевич отмечает, что в зависимости от прогнозируемого количества пострадавших и вероятного максимального материального ущерба (по балансовой стоимости) выделяют три категории объектов:
- 1Свыше 1000 человек и (или) более 50 миллионов рублей.
- 2От 200 до 1000 человек и (или) от 15 до 50 миллионов рублей.
- 3От 50 до 200 человек и (или) от пяти до 15 миллионов рублей.
Чем выше категория риска, тем больше мероприятий необходимо выполнить руководству организации, чтобы обеспечить защиту.
Согласование паспорта
"Паспорт безопасности согласовывается в органах МЧС, Росгвардии, МВД, ФСБ и утверждается в администрации района, — говорит Вадим Фишман. — Сроки согласования могут быть разными и зависят от местоположения объекта. В среднем это от 10 до 30 дней в каждом ведомстве. Когда паспорт безопасности готов, первый экземпляр передают в администрацию района, второй, третий, четвертый и пятый направляют в органы МЧС, МВД, Росгвардии и ФСБ соответственно, шестой хранят в сейфе на самом объекте или отдают вместе с первым. Срок действия документа — пять лет. Для учреждений культуры, объектов промышленности и мест массового пребывания людей — три года".
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОхранники у входа в музей современного искусства "Гараж"
Охранники у входа в музей современного искусства "Гараж"
Нормативные акты
Для разных сфер деятельности утверждены отдельные документы с требованиями к антитеррористической защищенности объектов и территорий. В них содержатся правила категорирования, формы паспортов безопасности и прочие данные.
Список нормативных документов для разработки паспорта безопасности (с изменениями и дополнениями):
- —для спортивных объектов — Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. № 202;
- —для мест массового пребывания людей и объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ — Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272;
- —для гостиниц и подобных средств размещения — Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2017 г. № 447;
- —для сельскохозяйственных объектов и территорий — Постановление Правительства РФ от 13 июля 2017 г. № 836;
- —для образовательных учреждений — Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235;
- —для торговых объектов — Постановление Правительства РФ от 19 октября 2017 г. № 1273;
- —для объектов всех видов транспорта — Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2019 г. № 471;
- —для объектов и территорий религиозных организаций — Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2019 г. № 1165;
- —для объектов и территорий, относящихся к сфере деятельности Минпросвещения — Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006;
- —для объектов, подведомственных Министерству строительства и ЖКХ — Постановление Правительства РФ от 17 октября 2016 г. № 1055.
Оформление документов
Согласно действующему законодательству, обязанность по разработке и согласованию паспорта безопасности возложена на собственника объекта. Делать это можно самостоятельно или воспользоваться услугами сторонней организации.
© РИА Новости / Александр Лукин / Перейти в фотобанкОхранник смотрит документы во время проверки мер безопасности в школах Новосибирска
Охранник смотрит документы во время проверки мер безопасности в школах Новосибирска
Заполнение паспорта
В паспорте безопасности должны быть следующие данные:
- —общие характеристики объекта и прилегающей территории (сведения из устава организации, кадастрового паспорта, ЕГРЮЛ/ЕГРИП);
- —среднее количество людей, находящихся на объекте и территории (сотрудников, арендаторов, посетителей);
- —сведения о критических элементах (потенциально опасных участках объекта и возможных незаконных действиях, которые приведут к нарушению его функционирования);
- —информация о том, как охраняется территория (своими силами, специализированной организацией, техническими средствами), о КПП на территории, местах хранения оружия, управления доступом, в том числе в дистанционном режиме;
- —порядок действий сотрудников площадки для устранения угрозы теракта, ликвидации его последствий;
- —меры по физической, технической, пожарной, инженерной, иной безопасности (данные по системах видеонаблюдения, контроля доступа, системе оповещения, средствам тушения пожара);
- —оценка социально-экономических последствий террористического акта (прогноз на основе бухгалтерских данных с учетом стоимости активов).
К паспорту подшивают приложения:
- —акт обследования комиссией;
- —план-схему с привязкой к местоположению и близлежащими объектами, постами, маршрутами патрулирования;
- —схемы коммуникаций здания и инструкции по эвакуации персонала и посетителей;
- —выводы о надежности охраны объекта и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности.
Сергей Синкевич подчеркивает, что актуализировать паспорт безопасности объекта нужно, если изменились:
- —основное предназначение площадки;
- —общая площадь и границы;
- —силы и средства охраны.
Утвержденные формы паспортов безопасности для каждой сферы деятельности есть в соответствующих постановлениях правительства, приведенных выше. Образцы с примерами заполнения можно найти на официальных сайтах государственных учреждений.
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Сроки
Комиссия по обследованию объекта и категорированию выносит решение в течение 30 рабочих дней. После составления акта такой же срок отводится на разработку паспорта безопасности.
Стоимость
Стоимость разработки паспорта безопасности зависит от специфики и категории объекта. По оценкам экспертов, сумма может варьироваться от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Сюда включают такие статьи расходов:
- —услуги сторонней организации по оформлению паспорта безопасности;
- —проектирование и строительные работы (с целью повышения уровня защищенности здания и учреждения);
- —покупка и монтаж оборудования;
- —услуги охранных фирм.
Ответственность
"Проводить проверку паспорта безопасности антитеррористической защищенности и выписывать штрафы имеют право специально уполномоченные сотрудники полиции и МЧС", — говорит Вадим Фишман. Если документ отсутствует, для собственника предусмотрено административное наказание по ст. 20.35 КоАП РФ:
- —3-5 тысяч рублей для физических лиц,
- —100-500 тысяч рублей для юридических лиц,
- —30-50 тысяч рублей для руководителей организаций.
В случае уголовного преследования (обычно такие дела заводят, когда происходит теракт) наказание предусмотрено для конкретного человека — руководителя организации или сотрудника, который отвечал за обеспечение антитеррористической безопасности на объекте.
Покупатели в торговом центре