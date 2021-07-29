https://ria.ru/20210729/terrorist-1743438753.html

В Тюмени нейтрализовали двух сторонников ИГ*, планировавших теракты

В Тюмени нейтрализовали двух сторонников ИГ*, планировавших теракты - РИА Новости, 29.07.2021

В Тюмени нейтрализовали двух сторонников ИГ*, планировавших теракты

В Тюмени вскрыли ячейку сторонников группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты в людных местах, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:00

2021-07-29T14:00

2021-07-29T15:21

россия

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тюмень

происшествия

тюменская область

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Тюмени вскрыли ячейку сторонников группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты в людных местах, сообщили в ФСБ. В ночь на 29 июля при задержании главаря и его сообщника, "пытавшихся извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника", боевики оказали вооруженное сопротивление. Их нейтрализовали. Пострадавших среди населения и силовиков нет.Кроме того, при осмотре места происшествия и во время обысков по адресам проживания сторонников группировки изъяли самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозную литературу.В состав ячейки входили граждане одной из республик центральноазиатского региона.Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках уголовных дел по статьям о попытке теракта, о незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия, а также о посягательстве на жизнь правоохранителя. * Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210415/terakt-1728394573.html

https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html

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2021

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Операция ФСБ по пресечению деятельности сторонников ИГ* в Тюмени В ночь на 29 июля 2021 года в Тюменском районе в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области спецоперации ликвидированы двое вооруженных мужчин, планировавших совершить террористический акт на территории Тюмени и оказавших активное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов. В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), п. «а» ч.3 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч.3 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники изъяты боеприпасы, оружие, элементы самодельного взрывного устройства. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, взрывотехническая, баллистическая, молекулярно-генетические. Проведены обыски по месту проживания злоумышленников. Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 2021-07-29T14:00 true PT0M40S

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россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тюмень, происшествия, тюменская область