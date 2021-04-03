https://ria.ru/20210403/natsionalist-1604078210.html

Задержанного в Барнауле националиста арестовали на два месяца

Задержанного в Барнауле националиста арестовали на два месяца

Задержанного в Барнауле украинского националиста, который хотел взорвать мечеть, по решению суда арестовали на 2 месяца, сообщают в УФСБ по Алтайскому краю. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T12:09

2021-04-03T12:09

2021-04-03T12:09

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алтайский край

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 3 апр - РИА Новости. Задержанного в Барнауле украинского националиста, который хотел взорвать мечеть, по решению суда арестовали на 2 месяца, сообщают в УФСБ по Алтайскому краю."По ходатайству следователя УФСБ России по Алтайскому краю в отношении жителя Барнаула, 2000 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) Центральным районный судом г. Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.Мужчину задержали в четверг. Установлено, что он является сторонником украинской националистической организации "Этническое национальное объединение", созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций "прямого действия" в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти."В ходе проведенных по месту проживания обвиняемого оперативно-розыскных мероприятий изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению СВУ, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств", - уточняют в УФСБ.В ходе дачи показаний задержанный подтвердил, что планировал по заданию куратора "ЭНО" из Украины совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти."В феврале 2021 г. обвиняемый инициативно вышел на контакт с представителем "ЭНО" в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, которое он исполнил. Впоследствии молодой человек получил указание совершить поджог. На стадии подготовки к выполнению задания его деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмируют в ведомстве.

https://ria.ru/20210403/sud-1604066974.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алтайский край, барнаул, происшествия