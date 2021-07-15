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ФСБ предотвратила теракт в Москве
ФСБ предотвратила теракт в Москве - РИА Новости, 15.07.2021
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Силовики предотвратили теракт в Москве, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:12
2021-07-15T18:47
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Москве, говорится в сообщении ЦОС ФСБ."В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России", — рассказали в ведомстве.Там отметили, что мужчина планировал в июле подорвать СВУ в месте массового скопления людей.В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи — инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Личность злоумышленника не раскрывается.
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россия
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Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Москве. Кадры ФСБ
ФСБ после сообщения о том, что в Москве предотвращен теракт, публикует кадры задержания
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
17:12 15.07.2021 (обновлено: 18:47 15.07.2021)
 
ФСБ предотвратила теракт в Москве

ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить взрыв в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Москве, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
"В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России", — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что мужчина планировал в июле подорвать СВУ в месте массового скопления людей.
В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи — инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.
Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Личность злоумышленника не раскрывается.
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
 
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