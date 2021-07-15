https://ria.ru/20210715/terakt-1741419161.html

ФСБ предотвратила теракт в Москве

ФСБ предотвратила теракт в Москве - РИА Новости, 15.07.2021

ФСБ предотвратила теракт в Москве

Силовики предотвратили теракт в Москве, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:12

2021-07-15T17:12

2021-07-15T18:47

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Москве, говорится в сообщении ЦОС ФСБ."В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России", — рассказали в ведомстве.Там отметили, что мужчина планировал в июле подорвать СВУ в месте массового скопления людей.В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи — инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Личность злоумышленника не раскрывается.

https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html

россия

москва

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2021

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Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Москве. Кадры ФСБ ФСБ после сообщения о том, что в Москве предотвращен теракт, публикует кадры задержания 2021-07-15T17:12 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия