https://ria.ru/20210715/terakt-1741419161.html
ФСБ предотвратила теракт в Москве
ФСБ предотвратила теракт в Москве - РИА Новости, 15.07.2021
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Силовики предотвратили теракт в Москве, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:12
2021-07-15T17:12
2021-07-15T18:47
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Москве, говорится в сообщении ЦОС ФСБ."В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России", — рассказали в ведомстве.Там отметили, что мужчина планировал в июле подорвать СВУ в месте массового скопления людей.В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи — инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Личность злоумышленника не раскрывается.
https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html
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Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Москве. Кадры ФСБ
ФСБ после сообщения о том, что в Москве предотвращен теракт, публикует кадры задержания
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
17:12 15.07.2021 (обновлено: 18:47 15.07.2021)
ФСБ предотвратила теракт в Москве
ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить взрыв в Москве