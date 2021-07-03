https://ria.ru/20210703/kto-1739719783.html

В пригороде Нальчика нейтрализовали пятерых бандитов в ходе КТО

В пригороде Нальчика нейтрализовали пятерых бандитов в ходе КТО - РИА Новости, 03.07.2021

В пригороде Нальчика нейтрализовали пятерых бандитов в ходе КТО

В результате контртеррористической операции в пригороде Нальчика нейтрализовали пятерых бандитов, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T10:14

2021-07-03T10:14

2021-07-03T11:59

баксанский район

безопасность

происшествия

национальный антитеррористический комитет рф

нальчик

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В результате контртеррористической операции в пригороде Нальчика нейтрализовали пятерых бандитов, сообщает Национальный антитеррористический комитет."Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет", — говорится в сообщении.Режим КТО ввели минувшей ночью на части территории Нальчика и Баксанского района. Бандитов заблокировали в одном из домов в садовом товариществе. Около трех часов утра им предложили сложить оружие и сдаться, но те в ответ открыли огонь.По данным НАК, уничтоженные боевики планировали совершить преступления террористической направленности.

https://ria.ru/20210304/smertnik-1599885725.html

баксанский район

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баксанский район, безопасность, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, нальчик