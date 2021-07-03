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В пригороде Нальчика нейтрализовали пятерых бандитов в ходе КТО
В пригороде Нальчика нейтрализовали пятерых бандитов в ходе КТО - РИА Новости, 03.07.2021
В пригороде Нальчика нейтрализовали пятерых бандитов в ходе КТО
В результате контртеррористической операции в пригороде Нальчика нейтрализовали пятерых бандитов, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T10:14
2021-07-03T11:59
баксанский район
безопасность
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
нальчик
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В результате контртеррористической операции в пригороде Нальчика нейтрализовали пятерых бандитов, сообщает Национальный антитеррористический комитет."Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет", — говорится в сообщении.Режим КТО ввели минувшей ночью на части территории Нальчика и Баксанского района. Бандитов заблокировали в одном из домов в садовом товариществе. Около трех часов утра им предложили сложить оружие и сдаться, но те в ответ открыли огонь.По данным НАК, уничтоженные боевики планировали совершить преступления террористической направленности.
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баксанский район
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баксанский район, безопасность, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, нальчик
В пригороде Нальчика нейтрализовали пятерых бандитов в ходе КТО
10:14 03.07.2021 (обновлено: 11:59 03.07.2021)
 
© НАК РФКонтртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане
Контртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане
© НАК РФ

В пригороде Нальчика в Кабардино-Балкарии нейтрализовали пятерых бандитов в ходе КТО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В результате контртеррористической операции в пригороде Нальчика нейтрализовали пятерых бандитов, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
"Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет", — говорится в сообщении.
Режим КТО ввели минувшей ночью на части территории Нальчика и Баксанского района. Бандитов заблокировали в одном из домов в садовом товариществе. Около трех часов утра им предложили сложить оружие и сдаться, но те в ответ открыли огонь.
По данным НАК, уничтоженные боевики планировали совершить преступления террористической направленности.
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Баксанский районБезопасностьПроисшествияНациональный антитеррористический комитет РФНальчик
 
 
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