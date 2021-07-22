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В Кисловодске задержали семерых исламистов
В Кисловодске задержали семерых исламистов - РИА Новости, 22.07.2021
В Кисловодске задержали семерых исламистов
Еще семь исламистов задержаны по делу о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске, говорится на сайте СК. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:49
2021-07-22T19:10
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кисловодск
происшествия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Еще семь исламистов задержаны по делу о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске, говорится на сайте СК.В начале апреля был задержан мужчина, готовивший взрыв в местном отделении полиции, а также три связанных с ним человека, отправлявших деньги боевикам в Сирию. По данным ФСБ, они входили в ячейку "Исламского государства"*. Позже, по уточненным данным, были задержаны еще 13 человек, входивших в местную радикальную ячейку."Задержаны еще семь участников запрещенного религиозного объединения из числа жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края", — отмечается в сообщении.Им предъявили обвинения по статьям "Организация и участие в деятельности экстремистской организации", "Приготовление к совершению террористического акта", "Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств".Следствие ходатайствует об аресте задержанных.По данным СК, Тимурлан Гогуев организовал в Кисловодске деятельность этого религиозного объединения, направленную на установление мирового господства радикальной формы ислама и создание в России единого исламского государства. *Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210715/terakt-1741419161.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кисловодск, происшествия
17:49 22.07.2021 (обновлено: 19:10 22.07.2021)
 
В Кисловодске задержали семерых исламистов

В Кисловодске задержаны еще семь исламистов по делу о подготовке теракта в здании полиции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Еще семь исламистов задержаны по делу о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске, говорится на сайте СК.
В начале апреля был задержан мужчина, готовивший взрыв в местном отделении полиции, а также три связанных с ним человека, отправлявших деньги боевикам в Сирию. По данным ФСБ, они входили в ячейку "Исламского государства"*.
Позже, по уточненным данным, были задержаны еще 13 человек, входивших в местную радикальную ячейку.
"Задержаны еще семь участников запрещенного религиозного объединения из числа жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края", — отмечается в сообщении.
Им предъявили обвинения по статьям "Организация и участие в деятельности экстремистской организации", "Приготовление к совершению террористического акта", "Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств".
Следствие ходатайствует об аресте задержанных.
По данным СК, Тимурлан Гогуев организовал в Кисловодске деятельность этого религиозного объединения, направленную на установление мирового господства радикальной формы ислама и создание в России единого исламского государства.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Москве. Кадры ФСБ
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