https://ria.ru/20210217/terakt-1597789323.html
ФСБ задержала исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе
ФСБ задержала исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе
На юге России задержали 19 исламистов, которые готовили атаки на Северном Кавказе, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:48
2021-02-17T09:48
2021-02-17T10:26
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На юге России задержали 19 исламистов, которые готовили атаки на Северном Кавказе, сообщили в ФСБ.Спецоперации прошли в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области.Задержанные входят в организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (АТВХ*), стремящуюся создать собственное теократическое государство — халифат. Из 19 человек десять — организаторы, остальные — активные участники."(Они. — Прим. ред.), помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ*", — говорится в релизе.Силовики нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, а также "пояс смертника" с поражающими элементами.Возбуждены уголовные дела об организации и участии в деятельности экстремистов. В ФСБ допустили, что по итогам экспертиз возможны новые обвинения.За последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — больше 20. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия
республика крым
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Спецоперация по задержанию 19 исламистов. Съемка ФСБ
ФСБ России задержала в четырех регионах 19 исламских экстремистов, планировавших диверсионно-террористические акты на Северном Кавказе, сообщили в ЦОС ФСБ России.
2021-02-17T09:48
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, краснодарский край, происшествия
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
На юге России
задержали 19 исламистов, которые готовили атаки на Северном Кавказе
, сообщили в ФСБ
.
Спецоперации прошли в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае
и Ростовской области
.
Задержанные входят в организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (АТВХ*), стремящуюся создать собственное теократическое государство — халифат. Из 19 человек десять — организаторы, остальные — активные участники.
"(Они. — Прим. ред.), помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ*", — говорится в релизе.
Силовики нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, а также "пояс смертника" с поражающими элементами.
Возбуждены уголовные дела об организации и участии в деятельности экстремистов. В ФСБ допустили, что по итогам экспертиз возможны новые обвинения.
За последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — больше 20.
*Террористическая организация, запрещенная в России.