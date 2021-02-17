https://ria.ru/20210217/terakt-1597789323.html

ФСБ задержала исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе

ФСБ задержала исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе

На юге России задержали 19 исламистов, которые готовили атаки на Северном Кавказе, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:48

2021-02-17T09:48

2021-02-17T10:26

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На юге России задержали 19 исламистов, которые готовили атаки на Северном Кавказе, сообщили в ФСБ.Спецоперации прошли в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области.Задержанные входят в организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (АТВХ*), стремящуюся создать собственное теократическое государство — халифат. Из 19 человек десять — организаторы, остальные — активные участники."(Они. — Прим. ред.), помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ*", — говорится в релизе.Силовики нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, а также "пояс смертника" с поражающими элементами.Возбуждены уголовные дела об организации и участии в деятельности экстремистов. В ФСБ допустили, что по итогам экспертиз возможны новые обвинения.За последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — больше 20. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210216/finansisty-1597634891.html

россия

республика крым

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецоперация по задержанию 19 исламистов. Съемка ФСБ ФСБ России задержала в четырех регионах 19 исламских экстремистов, планировавших диверсионно-террористические акты на Северном Кавказе, сообщили в ЦОС ФСБ России. 2021-02-17T09:48 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, краснодарский край, происшествия