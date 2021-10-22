https://ria.ru/20211022/terakt-1755736430.html

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае - РИА Новости, 22.10.2021

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:51

2021-10-22T09:51

2021-10-22T12:56

происшествия

ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. ФСБ заявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае.Подозреваемого задержали. Во время обыска у него дома обнаружили и изъяли взрывчатку и поражающие элементы, из которых он планировал собрать бомбу.ФСБ возбудила уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств".За последние два года в России предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.*Террористическая организация, запрещенная в России.

ставропольский край

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, россия