https://ria.ru/20211022/terakt-1755736430.html
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае - РИА Новости, 22.10.2021
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:51
2021-10-22T09:51
2021-10-22T12:56
происшествия
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755738312_109:0:3750:2048_1920x0_80_0_0_4993eba3887825733fa8deb30c12f082.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. ФСБ заявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае.Подозреваемого задержали. Во время обыска у него дома обнаружили и изъяли взрывчатку и поражающие элементы, из которых он планировал собрать бомбу.ФСБ возбудила уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств".За последние два года в России предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.*Террористическая организация, запрещенная в России.
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755738312_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_75d6ed5cdbacc3d9599d0f49aba50b74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, россия
09:51 22.10.2021 (обновлено: 12:56 22.10.2021)
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
ФСБ предотвратила на Ставрополье теракт, готовившийся сторонниками ИГ
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. ФСБ
заявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае
.
"Предотвращена попытка совершения сторонником <…> организации "Исламское государство
"* резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства", — сообщает Центр общественных связей ведомства.
Подозреваемого задержали. Во время обыска у него дома обнаружили и изъяли взрывчатку и поражающие элементы, из которых он планировал собрать бомбу.
ФСБ возбудила уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств".
За последние два года в России предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.