Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/fsb-1604238261.html
В Кисловодске задержали исламиста, готовившего теракт
В Кисловодске задержали исламиста, готовившего теракт
В Кисловодске задержали экстремиста, который планировал нападение на силовиков, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:17
2021-04-05T11:54
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кисловодск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604244865_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_65acd4b765ca2e8e64dabaabc0949f76.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Кисловодске задержали экстремиста, который планировал нападение на силовиков, сообщили в ФСБ.Это ранее судимый гражданин России 1996 года рождения. По версии следствия, он смастерил самодельные гранаты, чтобы взорвать полицейский участок, куда ходил отмечаться по предыдущим делам.Дома у него нашли компоненты для изготовления бомб, поражающие элементы и экстремистскую литературу. Операцию проводили совместно с СК и МВД. Также спецслужбы задержали троих россиян, причастных к финансированию террористов в Сирии. Все четверо оказались сторонниками "Исламского государства"*, они готовили атаки в Ставропольском крае.В этом году в России предотвратили несколько крупных терактов: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе, в апреле — в Тверской области.Кроме того, в феврале и марте силовики задержали в Геленджике, Ярославле и Воронеже сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ". У них нашли множество экстремистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб.Также на прошлой неделе ФСБ раскрыла в Барнауле националиста, который получал указания от кураторов украинской организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) и готовил нападение на мечеть. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html
https://ria.ru/20210402/zaderzhanie-1603977292.html
кисловодск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Готовивший теракт исламист дает показания
В Кисловодске сотрудниками ФСБ задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России, 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций.
2021-04-05T10:17
true
PT1M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604244865_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f406ec285be1bc7bc958e073ba84d84a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кисловодск

В Кисловодске задержали исламиста, готовившего теракт

10:17 05.04.2021 (обновлено: 11:54 05.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Кисловодске задержали экстремиста, который планировал нападение на силовиков, сообщили в ФСБ.
Это ранее судимый гражданин России 1996 года рождения. По версии следствия, он смастерил самодельные гранаты, чтобы взорвать полицейский участок, куда ходил отмечаться по предыдущим делам.
Дома у него нашли компоненты для изготовления бомб, поражающие элементы и экстремистскую литературу. Операцию проводили совместно с СК и МВД.
Также спецслужбы задержали троих россиян, причастных к финансированию террористов в Сирии. Все четверо оказались сторонниками "Исламского государства"*, они готовили атаки в Ставропольском крае.
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 11:26
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020-2021 годах
В этом году в России предотвратили несколько крупных терактов: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе, в апреле — в Тверской области.
Кроме того, в феврале и марте силовики задержали в Геленджике, Ярославле и Воронеже сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ". У них нашли множество экстремистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб.
Также на прошлой неделе ФСБ раскрыла в Барнауле националиста, который получал указания от кураторов украинской организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) и готовил нападение на мечеть.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Задержание сторонника УНО, планировавшего теракт в Барнауле. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 15:50
Опубликовано видео задержания украинского националиста в Барнауле
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Кисловодск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
12:49Росприроднадзор заберет животных жителя Мытищ, устроившего стрельбу
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
12:20Путин проведет международные телефонные разговоры
12:19Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
12:18Песков призвал дождаться решения суда по делу Фургала
12:17В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией
Лента новостейМолния