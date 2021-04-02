ФСБ задержала украинского националиста, планировавшего подрыв мечети
14:54 02.04.2021 (обновлено: 18:10 02.04.2021)
© ФСБ РоссииФСБ РФ задержала сторонника украинской националистической организации, готовившего взрыв. Кадр видео
© ФСБ России
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Барнауле задержали украинского националиста, который планировал атаку на мечеть, сообщили в ФСБ.
Это местный житель 2000 года рождения. По данным спецслужб, он получал указания от кураторов украинской организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО), в частности, готовил "акции прямого действия" в местах массового скопления мусульман, а также рядом с административными зданиями.
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При обысках у мужчины нашли взрывчатку, инструкции по изготовлению бомбы, экстремистскую литературу, а в телефоне — "фото разведки объектов преступных посягательств", которые он пересылал наставникам.
Задержанный уже дал признательные показания. По его словам, он сам вышел на кураторов, так как недоволен государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему дали задание подобрать объекты для атак, а затем — устроить поджог или "другие устрашающие население действия".
ЭНО, как сообщили силовики, координирует действия украинцев, россиян и белорусов, направленные против людей неславянской внешности и органов госвласти. Общаются экстремисты через Telegram, "ВКонтакте" и Instagram.
Девятнадцатого марта в Геленджике и Ярославле задержали 14 сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ", лидер которого в прошлом году призывал устраивать теракты в России. У радикалов изъяли множество экстремистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб. Из символики у них хранились изображения Гитлера, бывшего советского генерала Андрея Власова и возглавляемой им Русской освободительной армии.
В феврале силовики также задержали сторонников "МКУ" в Воронеже. Их обвинили в пропаганде неонацизма и массовых убийств.
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