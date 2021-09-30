https://ria.ru/20210930/vladivostok-1752434276.html

ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке

ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке - РИА Новости, 30.09.2021

ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке

Во Владивостоке пресекли атаку, которую планировал местный неонацист, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:47

2021-09-30T09:47

2021-09-30T12:44

происшествия

владивосток

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Во Владивостоке пресекли атаку, которую планировал местный неонацист, сообщили в ФСБ."Задержан лидер регионального <...> объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.Радикал хотел повлиять на миграционную политику России, добавили в пресс-службе.При обыске у него дома нашли компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению и применению самодельной бомбы, а также четыре ножа. Также изъят устав праворадикальной группировки, "содержащий призывы к преступлениям насильственного характера".Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.О "Правых Приморья" ранее ничего известно не было. Поиск в "Яндексе" дает лишь единичное упоминание этой организации на странице одного из пользователей "ВКонтакте".За последние дни это уже второй готовившийся неонацистами теракт, о пресечении которого объявляет ФСБ. В понедельник спецслужба сообщала о задержании в Уфе пятерых участников незаконной группировки.Детали при этом не раскрывались: известно лишь, что молодые люди арестованы, у них нашли взрывчатку и компоненты для нее, инструкции, холодное оружие и портреты главарей Третьего рейха и Степана Бандеры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/fsb-1752117979.html

https://ria.ru/20210927/terakty-1751964830.html

владивосток

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание готовившего теракт неонациста во Владивостоке. Видео ФСБ ФСБ: во Владивостоке пресечен теракт, который готовил один из лидеров местных неонацистов "Правые Приморья" - он планировал устроить взрыв, чтобы повлиять на миграционную политику России. У задержанного изъяли компоненты взрывчатки, инструкции по изготовлению бомбы и холодное оружие. 2021-09-30T09:47 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия