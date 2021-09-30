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ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке
ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке - РИА Новости, 30.09.2021
ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке
Во Владивостоке пресекли атаку, которую планировал местный неонацист, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:47
2021-09-30T12:44
происшествия
владивосток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Во Владивостоке пресекли атаку, которую планировал местный неонацист, сообщили в ФСБ."Задержан лидер регионального &lt;...&gt; объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.Радикал хотел повлиять на миграционную политику России, добавили в пресс-службе.При обыске у него дома нашли компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению и применению самодельной бомбы, а также четыре ножа. Также изъят устав праворадикальной группировки, "содержащий призывы к преступлениям насильственного характера".Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.О "Правых Приморья" ранее ничего известно не было. Поиск в "Яндексе" дает лишь единичное упоминание этой организации на странице одного из пользователей "ВКонтакте".За последние дни это уже второй готовившийся неонацистами теракт, о пресечении которого объявляет ФСБ. В понедельник спецслужба сообщала о задержании в Уфе пятерых участников незаконной группировки.Детали при этом не раскрывались: известно лишь, что молодые люди арестованы, у них нашли взрывчатку и компоненты для нее, инструкции, холодное оружие и портреты главарей Третьего рейха и Степана Бандеры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/fsb-1752117979.html
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Задержание готовившего теракт неонациста во Владивостоке. Видео ФСБ
ФСБ: во Владивостоке пресечен теракт, который готовил один из лидеров местных неонацистов "Правые Приморья" - он планировал устроить взрыв, чтобы повлиять на миграционную политику России. У задержанного изъяли компоненты взрывчатки, инструкции по изготовлению бомбы и холодное оружие.
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происшествия, владивосток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
09:47 30.09.2021 (обновлено: 12:44 30.09.2021)
 
ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке

ФСБ предотвратила в Приморье теракт, который готовил неонацист

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Во Владивостоке пресекли атаку, которую планировал местный неонацист, сообщили в ФСБ.
"Задержан лидер регионального <...> объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.
Радикал хотел повлиять на миграционную политику России, добавили в пресс-службе.
При обыске у него дома нашли компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению и применению самодельной бомбы, а также четыре ножа. Также изъят устав праворадикальной группировки, "содержащий призывы к преступлениям насильственного характера".
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
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О "Правых Приморья" ранее ничего известно не было. Поиск в "Яндексе" дает лишь единичное упоминание этой организации на странице одного из пользователей "ВКонтакте".
За последние дни это уже второй готовившийся неонацистами теракт, о пресечении которого объявляет ФСБ. В понедельник спецслужба сообщала о задержании в Уфе пятерых участников незаконной группировки.

Детали при этом не раскрывались: известно лишь, что молодые люди арестованы, у них нашли взрывчатку и компоненты для нее, инструкции, холодное оружие и портреты главарей Третьего рейха и Степана Бандеры.
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ПроисшествияВладивостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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