https://ria.ru/20211001/terakt-1752611647.html
ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии
ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 01.10.2021
ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт против силовиков, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:52
2021-10-01T09:52
2021-10-01T10:47
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт против силовиков, сообщили в ФСБ.Задержан местный житель 2001 года рождения. Он уже дал признательные показания.Следствие считает, что по инструкции боевиков ИГ* мужчина готовил атаку на сотрудников правоохранительных органов.При обыске у него нашли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, в мобильном телефоне — переписку с преступниками. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в террористической организации.За последние два года в России предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Видео со спецоперации по предотвращению теракта в Карачаево-Черкессии
Видео со спецоперации по предотвращению теракта в Карачаево-Черкессии
2021-10-01T09:52
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), карачаево-черкесская республика (кчр), россия
09:52 01.10.2021 (обновлено: 10:47 01.10.2021)
ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии
ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, который готовил сторонник ИГ*