https://ria.ru/20211001/terakt-1752611647.html

ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 01.10.2021

ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт против силовиков, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T09:52

2021-10-01T09:52

2021-10-01T10:47

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

карачаево-черкесская республика (кчр)

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт против силовиков, сообщили в ФСБ.Задержан местный житель 2001 года рождения. Он уже дал признательные показания.Следствие считает, что по инструкции боевиков ИГ* мужчина готовил атаку на сотрудников правоохранительных органов.При обыске у него нашли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, в мобильном телефоне — переписку с преступниками. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в террористической организации.За последние два года в России предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210927/terakty-1751964830.html

россия

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2021

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Видео со спецоперации по предотвращению теракта в Карачаево-Черкессии Видео со спецоперации по предотвращению теракта в Карачаево-Черкессии 2021-10-01T09:52 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), карачаево-черкесская республика (кчр), россия