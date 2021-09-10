https://ria.ru/20210910/dagestan-1749457691.html
В Дагестане ликвидировали двух боевиков
В Дагестане ликвидировали двух боевиков - РИА Новости, 10.09.2021
В Дагестане ликвидировали двух боевиков
Силовики провели операцию в Буйнакском районе Дагестана, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:54
2021-09-10T08:54
2021-09-10T12:15
происшествия
буйнакский район
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Силовики провели операцию в Буйнакском районе Дагестана, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.В лесу обнаружили двух вооруженных мужчин. Чтобы предотвратить теракт, ФСБ ввела режим КТО."Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", — говорится в релизе НАК.На месте перестрелки нашли автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине боевиков — готовое к применению самодельное взрывное устройство.Пострадавших нет. Идут следственные действия.За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает южную и европейскую части страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/fsb-1580835002.html
https://ria.ru/20210903/rosgvardiya-1748480959.html
буйнакский район
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Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков
Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков
2021-09-10T08:54
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, буйнакский район, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
08:54 10.09.2021 (обновлено: 12:15 10.09.2021)
В Дагестане ликвидировали двух боевиков
В Дагестане во время контртеррористической операции ликвидировали двух боевиков
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Силовики провели операцию в Буйнакском районе Дагестана, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
В лесу обнаружили двух вооруженных мужчин. Чтобы предотвратить теракт, ФСБ ввела режим КТО.
"Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", — говорится в релизе НАК.
На месте перестрелки нашли автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине боевиков — готовое к применению самодельное взрывное устройство.
Пострадавших нет. Идут следственные действия.
За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает южную и европейскую части страны.