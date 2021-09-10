https://ria.ru/20210910/dagestan-1749457691.html

В Дагестане ликвидировали двух боевиков

В Дагестане ликвидировали двух боевиков - РИА Новости, 10.09.2021

В Дагестане ликвидировали двух боевиков

Силовики провели операцию в Буйнакском районе Дагестана, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T08:54

2021-09-10T08:54

2021-09-10T12:15

происшествия

буйнакский район

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749472415_0:97:900:603_1920x0_80_0_0_cec150aa79ac5076d04897d349adefbc.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Силовики провели операцию в Буйнакском районе Дагестана, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.В лесу обнаружили двух вооруженных мужчин. Чтобы предотвратить теракт, ФСБ ввела режим КТО."Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", — говорится в релизе НАК.На месте перестрелки нашли автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине боевиков — готовое к применению самодельное взрывное устройство.Пострадавших нет. Идут следственные действия.За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает южную и европейскую части страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/fsb-1580835002.html

https://ria.ru/20210903/rosgvardiya-1748480959.html

буйнакский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков 2021-09-10T08:54 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, буйнакский район, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия