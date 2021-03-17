ФСБ предотвратила теракт в Адыгее
09:47 17.03.2021 (обновлено: 10:32 17.03.2021)
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Адыгее задержали сторонника запрещенной группировки "Исламское государство"*, который готовил теракт, сообщили в ФСБ.
Это выходец из Центральной Азии, он признался, что собирался устроить взрыв в торговом центре.
Дома у него нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг ИГ*, а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений".
В гаджетах мужчины специалисты обнаружили "значительное количество террористического контента", в том числе различные инструкции, а у самого исламиста — поддельные миграционные документы.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористической атаке.
© ФСБ РФОперация по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе. Кадр видео
© ФСБ РФ
Операция по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе. Кадр видео
В 2020 году в России предотвратили больше 40 терактов. В этом году 22 января силовики задержали последователя радикального ислама, готовившего атаку в Башкирии. У него нашли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы.
Семнадцатого февраля на юге страны задержали 19 исламистов "Ат-Такфир валь-Хиджры", которые планировали взрывы на Северном Кавказе. У них изъяли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельной взрывчаткой, а также "пояс смертника" с поражающими элементами.
Четвертого марта стало известно о задержании россиянина за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области. У него обнаружили самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки.
Через неделю в Махачкале уничтожили террориста, у него нашли автомат, боеприпасы и "пояс смертника".
*Террористическая организация, запрещенная в России.