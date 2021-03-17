https://ria.ru/20210317/terakt-1601586283.html

ФСБ предотвратила теракт в Адыгее

ФСБ предотвратила теракт в Адыгее

В Адыгее задержали сторонника запрещенной группировки "Исламское государство"*, который готовил теракт, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T09:47

2021-03-17T09:47

2021-03-17T10:32

центральная азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика адыгея

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Адыгее задержали сторонника запрещенной группировки "Исламское государство"*, который готовил теракт, сообщили в ФСБ.Это выходец из Центральной Азии, он признался, что собирался устроить взрыв в торговом центре.Дома у него нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг ИГ*, а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений".В гаджетах мужчины специалисты обнаружили "значительное количество террористического контента", в том числе различные инструкции, а у самого исламиста — поддельные миграционные документы.Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористической атаке. В 2020 году в России предотвратили больше 40 терактов. В этом году 22 января силовики задержали последователя радикального ислама, готовившего атаку в Башкирии. У него нашли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы.Семнадцатого февраля на юге страны задержали 19 исламистов "Ат-Такфир валь-Хиджры", которые планировали взрывы на Северном Кавказе. У них изъяли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельной взрывчаткой, а также "пояс смертника" с поражающими элементами.Четвертого марта стало известно о задержании россиянина за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области. У него обнаружили самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Через неделю в Махачкале уничтожили террориста, у него нашли автомат, боеприпасы и "пояс смертника".*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html

центральная азия

республика адыгея

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Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе 2021-03-17T09:47 true PT0M50S

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центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика адыгея