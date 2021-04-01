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ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
В Тверской области предотвратили теракт, который готовил боевик "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:03
2021-04-01T12:57
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тверская область
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Тверской области предотвратили теракт, который готовил боевик "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ.Он оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатки и планировал атаку на объект энергетики. При задержании мужчина оказал сопротивление и был убит, силовики и гражданские не пострадали.У боевика нашли российский паспорт, сам он — выходец из Центральной Азии. При обыске у него обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.В 2020 году в России предотвратили больше 40 атак, в этом — больше пяти: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тверская область

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

12:03 01.04.2021 (обновлено: 12:57 01.04.2021)
 
© ФСБ России / СК РФОперация ФСБ РФ
Операция ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© ФСБ России / СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Тверской области предотвратили теракт, который готовил боевик "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ.
Он оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатки и планировал атаку на объект энергетики.
При задержании мужчина оказал сопротивление и был убит, силовики и гражданские не пострадали.
У боевика нашли российский паспорт, сам он — выходец из Центральной Азии. При обыске у него обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
В 2020 году в России предотвратили больше 40 атак, в этом — больше пяти: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 11:26
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020-2021 годах
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Тверская область
 
 
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