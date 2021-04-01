https://ria.ru/20210401/terakt-1603763489.html

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

В Тверской области предотвратили теракт, который готовил боевик "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:03

2021-04-01T12:03

2021-04-01T12:57

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тверская область

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Тверской области предотвратили теракт, который готовил боевик "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ.Он оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатки и планировал атаку на объект энергетики. При задержании мужчина оказал сопротивление и был убит, силовики и гражданские не пострадали.У боевика нашли российский паспорт, сам он — выходец из Центральной Азии. При обыске у него обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.В 2020 году в России предотвратили больше 40 атак, в этом — больше пяти: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тверская область