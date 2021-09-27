https://ria.ru/20210927/bashkiriya-1751942639.html

В Башкирии предотвратили теракт

В Башкирии предотвратили теракт - РИА Новости, 27.09.2021

В Башкирии предотвратили теракт

ФСБ пресекла теракт в Башкирии, задержаны пять участников неонацистской группировки из Уфы, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:51

2021-09-27T09:51

2021-09-27T12:29

уфа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ФСБ пресекла теракт в Башкирии, задержаны пять участников неонацистской группировки из Уфы, сообщили в пресс-службе ведомства.Это местные жители 2001-2003 годов рождения, они планировали атаку на "один из объектов правоохранительных органов".По версии следствия, 19-летний подозреваемый сумел привлечь к незаконной деятельности четырех молодых людей от 17 до 20 лет, научил их пользоваться оружием и изготавливать взрывчатые смеси.При обыске у задержанных нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза и соответствующие инструкции, девять единиц холодного оружия, а также портреты главарей Третьего рейха и националиста Степана Бандеры.Возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту, прохождении обучения для его осуществления, о незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Все пятеро находятся в СИЗО.За последние два года силовики предотвратили около 80 атак. Чаще всего география затрагивает европейскую часть страны.

https://ria.ru/20210927/terakty-1751964830.html

уфа

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ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии. Кадры спецоперации и допроса ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии. Кадры спецоперации и допроса 2021-09-27T09:51 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)