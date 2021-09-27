https://ria.ru/20210927/bashkiriya-1751942639.html
В Башкирии предотвратили теракт
В Башкирии предотвратили теракт - РИА Новости, 27.09.2021
В Башкирии предотвратили теракт
ФСБ пресекла теракт в Башкирии, задержаны пять участников неонацистской группировки из Уфы, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:51
2021-09-27T09:51
2021-09-27T12:29
уфа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ФСБ пресекла теракт в Башкирии, задержаны пять участников неонацистской группировки из Уфы, сообщили в пресс-службе ведомства.Это местные жители 2001-2003 годов рождения, они планировали атаку на "один из объектов правоохранительных органов".По версии следствия, 19-летний подозреваемый сумел привлечь к незаконной деятельности четырех молодых людей от 17 до 20 лет, научил их пользоваться оружием и изготавливать взрывчатые смеси.При обыске у задержанных нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза и соответствующие инструкции, девять единиц холодного оружия, а также портреты главарей Третьего рейха и националиста Степана Бандеры.Возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту, прохождении обучения для его осуществления, о незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Все пятеро находятся в СИЗО.За последние два года силовики предотвратили около 80 атак. Чаще всего география затрагивает европейскую часть страны.
https://ria.ru/20210927/terakty-1751964830.html
уфа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751944859_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_bde3bac336a0c3e2da546272513d867e.jpg
ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии. Кадры спецоперации и допроса
ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии. Кадры спецоперации и допроса
2021-09-27T09:51
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PT1M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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уфа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:51 27.09.2021 (обновлено: 12:29 27.09.2021)
В Башкирии предотвратили теракт
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ФСБ
пресекла теракт в Башкирии
, задержаны пять участников неонацистской группировки из Уфы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Это местные жители 2001-2003 годов рождения, они планировали атаку на "один из объектов правоохранительных органов".
По версии следствия, 19-летний подозреваемый сумел привлечь к незаконной деятельности четырех молодых людей от 17 до 20 лет, научил их пользоваться оружием и изготавливать взрывчатые смеси.
При обыске у задержанных нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза и соответствующие инструкции, девять единиц холодного оружия, а также портреты главарей Третьего рейха и националиста Степана Бандеры.
Возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту, прохождении обучения для его осуществления, о незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Все пятеро находятся в СИЗО.
За последние два года силовики предотвратили около 80 атак. Чаще всего география затрагивает европейскую часть страны.