Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/bashkiriya-1751942639.html
В Башкирии предотвратили теракт
В Башкирии предотвратили теракт - РИА Новости, 27.09.2021
В Башкирии предотвратили теракт
ФСБ пресекла теракт в Башкирии, задержаны пять участников неонацистской группировки из Уфы, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:51
2021-09-27T12:29
уфа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751944859_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_b936ef17f6136f576d304790fbcbe987.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ФСБ пресекла теракт в Башкирии, задержаны пять участников неонацистской группировки из Уфы, сообщили в пресс-службе ведомства.Это местные жители 2001-2003 годов рождения, они планировали атаку на "один из объектов правоохранительных органов".По версии следствия, 19-летний подозреваемый сумел привлечь к незаконной деятельности четырех молодых людей от 17 до 20 лет, научил их пользоваться оружием и изготавливать взрывчатые смеси.При обыске у задержанных нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза и соответствующие инструкции, девять единиц холодного оружия, а также портреты главарей Третьего рейха и националиста Степана Бандеры.Возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту, прохождении обучения для его осуществления, о незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Все пятеро находятся в СИЗО.За последние два года силовики предотвратили около 80 атак. Чаще всего география затрагивает европейскую часть страны.
https://ria.ru/20210927/terakty-1751964830.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии. Кадры спецоперации и допроса
ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии. Кадры спецоперации и допроса
2021-09-27T09:51
true
PT1M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751944859_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_bde3bac336a0c3e2da546272513d867e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:51 27.09.2021 (обновлено: 12:29 27.09.2021)
 
В Башкирии предотвратили теракт

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

© ФСБ России / РИА НовостиСпецоперация ФСБ в Башкирии
Спецоперация ФСБ в Башкирии
© ФСБ России / РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ФСБ пресекла теракт в Башкирии, задержаны пять участников неонацистской группировки из Уфы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Это местные жители 2001-2003 годов рождения, они планировали атаку на "один из объектов правоохранительных органов".
По версии следствия, 19-летний подозреваемый сумел привлечь к незаконной деятельности четырех молодых людей от 17 до 20 лет, научил их пользоваться оружием и изготавливать взрывчатые смеси.
При обыске у задержанных нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза и соответствующие инструкции, девять единиц холодного оружия, а также портреты главарей Третьего рейха и националиста Степана Бандеры.
Возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту, прохождении обучения для его осуществления, о незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Все пятеро находятся в СИЗО.
За последние два года силовики предотвратили около 80 атак. Чаще всего география затрагивает европейскую часть страны.
Спецоперация ФСБ в Башкирии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
11:42
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2021 году
 
УфаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
13:14Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
13:12В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам 0:13
13:11"Проигрыш неслучаен": Пушков рассказал о "финальном аккорде" Меркель
13:11У Шольца больше шансов стать канцлером Германии, заявили эксперты
13:11Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы
13:10Шольц назвал первую задачу для политики Германии
13:09Шольц высказался о партнерстве Германии с США
13:08В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири
13:06В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана
13:06В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг
13:05Москва и Берлин понимают необходимость диалога, заявил Песков
13:04В Кремле прокомментировали законопроект о губернаторских сроках
13:04Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков
13:03Шольц призвал взять гарантии по запуску "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния