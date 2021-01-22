https://ria.ru/20210122/terakt-1594110180.html

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

ФСБ задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T09:40

2021-01-22T09:40

2021-01-22T11:02

республика башкортостан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. ФСБ задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии."Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов", — говорится в пресс-релизе службы.Он признался, что собирался устроить "взрыв людей". Из тайника у боевика изъяли обрез с патронами и компоненты самодельной бомбы. На видео, сделанном оперативниками после задержания, показали составные части взрывчатки и предмет, "внешне схожий с электродетонатором".Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Последние сейчас находятся за пределами России.Когда именно прошло задержание, не уточняется, но исходя из того, что "процессуальное решение" (судя по всему, о возбуждении уголовного дела и мере пресечения) еще не принято, это случилось в последние дни. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается."Хайат Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"*).*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210121/terakt-1593986276.html

республика башкортостан

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2021

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"Должен был получить самодельное взрывное устройство": ФСБ предотвратила теракт в Башкирии ФСБ задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. Он признался, что собирался устроить "взрыв людей". Из тайника у боевика изъяли обрез с патронами и компоненты самодельной бомбы. На видео, сделанном оперативниками после задержания, показали составные части взрывчатки и предмет, "внешне схожий с электродетонатором". 2021-01-22T09:40 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)