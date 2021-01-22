https://ria.ru/20210122/terakt-1594110180.html
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
ФСБ задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T09:40
2021-01-22T09:40
2021-01-22T11:02
республика башкортостан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. ФСБ задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии."Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов", — говорится в пресс-релизе службы.Он признался, что собирался устроить "взрыв людей". Из тайника у боевика изъяли обрез с патронами и компоненты самодельной бомбы. На видео, сделанном оперативниками после задержания, показали составные части взрывчатки и предмет, "внешне схожий с электродетонатором".Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Последние сейчас находятся за пределами России.Когда именно прошло задержание, не уточняется, но исходя из того, что "процессуальное решение" (судя по всему, о возбуждении уголовного дела и мере пресечения) еще не принято, это случилось в последние дни. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается."Хайат Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"*).*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210121/terakt-1593986276.html
республика башкортостан
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Должен был получить самодельное взрывное устройство": ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
ФСБ задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. Он признался, что собирался устроить "взрыв людей". Из тайника у боевика изъяли обрез с патронами и компоненты самодельной бомбы. На видео, сделанном оперативниками после задержания, показали составные части взрывчатки и предмет, "внешне схожий с электродетонатором".
2021-01-22T09:40
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. ФСБ
задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии
.
"Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов", — говорится в пресс-релизе службы.
Он признался, что собирался устроить "взрыв людей". Из тайника у боевика изъяли обрез с патронами и компоненты самодельной бомбы. На видео, сделанном оперативниками после задержания, показали составные части взрывчатки и предмет, "внешне схожий с электродетонатором".
Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Последние сейчас находятся за пределами России.
Когда именно прошло задержание, не уточняется, но исходя из того, что "процессуальное решение" (судя по всему, о возбуждении уголовного дела и мере пресечения) еще не принято, это случилось в последние дни. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается.
"Хайат Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии
. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"*).
*Террористическая организация, запрещенная в России.