https://ria.ru/20210304/terakt-1599874049.html

ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

В Калининградской области задержали россиянина, который планировал теракт на объекте энергетики, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:53

2021-03-04T10:53

2021-03-04T12:20

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

калининградская область

происшествия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Калининградской области задержали россиянина, который планировал теракт на объекте энергетики, сообщили в ФСБ.По данным силовиков, мотивом была ненависть к действующей власти. На допросе он назвал себя смертником.Дома у задержанного нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Также у мужчины изъяли "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти". Кроме того, он вербовал людей для участия в атаках.Дата задержания в релизе не раскрывается, но меру пресечения пока не избрали, значит, это могло произойти на днях. Возбуждено уголовное дело.Крупнейшее за последнее время задержание по делу о подготовке терактов прошло на юге России в начале этого года: в феврале ФСБ объявила о поимке сразу 19 исламистов на территории от Карачаево-Черкесии до Ростовской области. По данным спецслужбы, они входили в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и готовили нападения на Северном Кавказе.Еще об одном предотвращенном теракте ФСБ сообщала в конце января: в Башкирии задержали последователя радикального ислама, готовившего вооруженное нападение на силовиков. Указания он, по оперативным данным, получал от эмиссаров другой запрещенной организации — "Хайат Тахрир аш-Шам"* (одна из радикальных группировок, активных в Сирии).Третий из пресеченных за последние месяцы терактов мог произойти в Махачкале: в декабре там задержали четырех боевиков "Исламского государства"*, которые планировали подорвать бомбу и затем устроить вооруженное нападение на полицейских.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210217/terakt-1597789323.html

https://ria.ru/20210122/terakty-1594115411.html

калининградская область

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2021

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Кадры задержания террориста, готовившего взрыв в Калининградской области Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области. По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти. 2021-03-04T10:53 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, происшествия