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ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области
ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области
В Калининградской области задержали россиянина, который планировал теракт на объекте энергетики, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:53
2021-03-04T12:20
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
происшествия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Калининградской области задержали россиянина, который планировал теракт на объекте энергетики, сообщили в ФСБ.По данным силовиков, мотивом была ненависть к действующей власти. На допросе он назвал себя смертником.Дома у задержанного нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Также у мужчины изъяли "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти". Кроме того, он вербовал людей для участия в атаках.Дата задержания в релизе не раскрывается, но меру пресечения пока не избрали, значит, это могло произойти на днях. Возбуждено уголовное дело.Крупнейшее за последнее время задержание по делу о подготовке терактов прошло на юге России в начале этого года: в феврале ФСБ объявила о поимке сразу 19 исламистов на территории от Карачаево-Черкесии до Ростовской области. По данным спецслужбы, они входили в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и готовили нападения на Северном Кавказе.Еще об одном предотвращенном теракте ФСБ сообщала в конце января: в Башкирии задержали последователя радикального ислама, готовившего вооруженное нападение на силовиков. Указания он, по оперативным данным, получал от эмиссаров другой запрещенной организации — "Хайат Тахрир аш-Шам"* (одна из радикальных группировок, активных в Сирии).Третий из пресеченных за последние месяцы терактов мог произойти в Махачкале: в декабре там задержали четырех боевиков "Исламского государства"*, которые планировали подорвать бомбу и затем устроить вооруженное нападение на полицейских.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210217/terakt-1597789323.html
https://ria.ru/20210122/terakty-1594115411.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания террориста, готовившего взрыв в Калининградской области
Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области. По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

10:53 04.03.2021 (обновлено: 12:20 04.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Калининградской области задержали россиянина, который планировал теракт на объекте энергетики, сообщили в ФСБ.
По данным силовиков, мотивом была ненависть к действующей власти. На допросе он назвал себя смертником.
Дома у задержанного нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки.
Также у мужчины изъяли "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти". Кроме того, он вербовал людей для участия в атаках.
Дата задержания в релизе не раскрывается, но меру пресечения пока не избрали, значит, это могло произойти на днях. Возбуждено уголовное дело.
Спецоперация по задержанию 19 исламистов. Съемка ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 09:48
ФСБ задержала исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе
Крупнейшее за последнее время задержание по делу о подготовке терактов прошло на юге России в начале этого года: в феврале ФСБ объявила о поимке сразу 19 исламистов на территории от Карачаево-Черкесии до Ростовской области. По данным спецслужбы, они входили в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и готовили нападения на Северном Кавказе.
Еще об одном предотвращенном теракте ФСБ сообщала в конце января: в Башкирии задержали последователя радикального ислама, готовившего вооруженное нападение на силовиков. Указания он, по оперативным данным, получал от эмиссаров другой запрещенной организации — "Хайат Тахрир аш-Шам"* (одна из радикальных группировок, активных в Сирии).
Третий из пресеченных за последние месяцы терактов мог произойти в Махачкале: в декабре там задержали четырех боевиков "Исламского государства"*, которые планировали подорвать бомбу и затем устроить вооруженное нападение на полицейских.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 10:28
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020-2021 годах
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининградская областьПроисшествия
 
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