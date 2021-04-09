https://ria.ru/20210409/terakt-1727496430.html
ФСБ задержала исламистов, планировавших теракт в Симферополе
ФСБ задержала исламистов, планировавших теракт в Симферополе
В Крыму силовики задержали двоих исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:23
2021-04-09T11:23
2021-04-09T12:15
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727503349_186:60:2000:1080_1920x0_80_0_0_3057512aee972f7b2aa0e1570a8a659f.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Крыму силовики задержали двоих исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя.Как сообщила ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения. Утверждается, что они были сторонниками запрещенной организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.По оперативным данным, злоумышленники хотели использовать для нападения самодельные бомбы. Впоследствии радикалы собирались выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию.Дома у задержанных изъяли взрывчатку и другие компоненты бомб с поражающими элементами. Силовики также получили доступ к переписке и голосовым сообщениям, в которых боевики обсуждали планы с эмиссарами террористов.Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Уголовное дело пока возбудили по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму."Хайят Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.В этом году в России предотвратили несколько крупных терактов. В начале апреля сотрудники ФСБ задержали исламиста, который планировал нападение на силовиков в Ставропольском крае, также сорваны атаки на Северном Кавказе, в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/fsb-1604240571.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727503349_389:0:1829:1080_1920x0_80_0_0_98d347b230b31bce0523c3c6f638309d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым