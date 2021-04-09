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ФСБ задержала исламистов, планировавших теракт в Симферополе
ФСБ задержала исламистов, планировавших теракт в Симферополе
В Крыму силовики задержали двоих исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:23
2021-04-09T12:15
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Крыму силовики задержали двоих исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя.Как сообщила ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения. Утверждается, что они были сторонниками запрещенной организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.По оперативным данным, злоумышленники хотели использовать для нападения самодельные бомбы. Впоследствии радикалы собирались выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию.Дома у задержанных изъяли взрывчатку и другие компоненты бомб с поражающими элементами. Силовики также получили доступ к переписке и голосовым сообщениям, в которых боевики обсуждали планы с эмиссарами террористов.Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Уголовное дело пока возбудили по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму."Хайят Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.В этом году в России предотвратили несколько крупных терактов. В начале апреля сотрудники ФСБ задержали исламиста, который планировал нападение на силовиков в Ставропольском крае, также сорваны атаки на Северном Кавказе, в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/fsb-1604240571.html
республика крым
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым

ФСБ задержала исламистов, планировавших теракт в Симферополе

11:23 09.04.2021 (обновлено: 12:15 09.04.2021)
 
© ФСБ РоссииСпецоперация ФСБ России в Крыму
Спецоперация ФСБ России в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© ФСБ России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Крыму силовики задержали двоих исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя.
Как сообщила ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения. Утверждается, что они были сторонниками запрещенной организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
По оперативным данным, злоумышленники хотели использовать для нападения самодельные бомбы. Впоследствии радикалы собирались выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию.
Дома у задержанных изъяли взрывчатку и другие компоненты бомб с поражающими элементами. Силовики также получили доступ к переписке и голосовым сообщениям, в которых боевики обсуждали планы с эмиссарами террористов.
Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Уголовное дело пока возбудили по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму.
"Хайят Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.
В этом году в России предотвратили несколько крупных терактов. В начале апреля сотрудники ФСБ задержали исламиста, который планировал нападение на силовиков в Ставропольском крае, также сорваны атаки на Северном Кавказе, в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Сотрудники ФСБ России во время задержания лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 10:28
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Крым
 
 
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