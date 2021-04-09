https://ria.ru/20210409/terakt-1727496430.html

ФСБ задержала исламистов, планировавших теракт в Симферополе

ФСБ задержала исламистов, планировавших теракт в Симферополе

В Крыму силовики задержали двоих исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:23

2021-04-09T11:23

2021-04-09T12:15

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Крыму силовики задержали двоих исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя.Как сообщила ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения. Утверждается, что они были сторонниками запрещенной организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.По оперативным данным, злоумышленники хотели использовать для нападения самодельные бомбы. Впоследствии радикалы собирались выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию.Дома у задержанных изъяли взрывчатку и другие компоненты бомб с поражающими элементами. Силовики также получили доступ к переписке и голосовым сообщениям, в которых боевики обсуждали планы с эмиссарами террористов.Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Уголовное дело пока возбудили по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму."Хайят Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.В этом году в России предотвратили несколько крупных терактов. В начале апреля сотрудники ФСБ задержали исламиста, который планировал нападение на силовиков в Ставропольском крае, также сорваны атаки на Северном Кавказе, в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/fsb-1604240571.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым