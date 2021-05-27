На Ставрополье пресекли два теракта
12:48 27.05.2021 (обновлено: 13:28 27.05.2021)
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России Сотрудники ФСБ во время задержания подозреваемого в подготовке террористического акта в Ставропольском крае
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На Ставрополье в преддверии майских праздников предотвратили два теракта, которые готовили сторонники "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ.
Задержаны два человека. Первый — местный житель, присягнувший на верность одному из лидеров ИГ* и планировавший атаку "на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства". При обыске у него изъяли "средства террора", но где именно он собирался провести свою акцию, не уточняется.
Второй задержанный — мигрант из Средней Азии, у него нашли взрывчатку и компоненты самодельной бомбы. Где конкретно он хотел ее взорвать, не раскрывается.
Возбуждены уголовные дела о подготовке к терактам.
Глава ФСБ Александр Бортников недавно отмечал, что за последние два года в России удалось предотвратить 78 терактов. География последних случаев: Норильск, Крым, Тверская и Калининградская области, Адыгея. Чаще всего атаки готовили исламисты.
Самое крупное задержание прошло на юге страны в начале года: были схвачены сразу 19 радикалов в нескольких регионах от Карачаево-Черкесии до Ростовской области. По данным спецслужб, они входят в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и готовили "диверсионно-террористические акты" на Северном Кавказе.
Как констатировал две недели назад секретарь Совбеза Николай Патрушев, международные террористы усиливают вербовку в России и пытаются создавать "спящие" ячейки. По его словам, целевой группой выступает в основном молодежь и трудовые мигранты, "склонные к асоциальному поведению".
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.