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На Ставрополье пресекли два теракта
На Ставрополье пресекли два теракта - РИА Новости, 27.05.2021
На Ставрополье пресекли два теракта
На Ставрополье в преддверии майских праздников предотвратили два теракта, которые готовили сторонники "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:48
2021-05-27T13:28
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На Ставрополье в преддверии майских праздников предотвратили два теракта, которые готовили сторонники "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ.Задержаны два человека. Первый — местный житель, присягнувший на верность одному из лидеров ИГ* и планировавший атаку "на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства". При обыске у него изъяли "средства террора", но где именно он собирался провести свою акцию, не уточняется.Второй задержанный — мигрант из Средней Азии, у него нашли взрывчатку и компоненты самодельной бомбы. Где конкретно он хотел ее взорвать, не раскрывается. Возбуждены уголовные дела о подготовке к терактам.Глава ФСБ Александр Бортников недавно отмечал, что за последние два года в России удалось предотвратить 78 терактов. География последних случаев: Норильск, Крым, Тверская и Калининградская области, Адыгея. Чаще всего атаки готовили исламисты.Самое крупное задержание прошло на юге страны в начале года: были схвачены сразу 19 радикалов в нескольких регионах от Карачаево-Черкесии до Ростовской области. По данным спецслужб, они входят в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и готовили "диверсионно-террористические акты" на Северном Кавказе.Как констатировал две недели назад секретарь Совбеза Николай Патрушев, международные террористы усиливают вербовку в России и пытаются создавать "спящие" ячейки. По его словам, целевой группой выступает в основном молодежь и трудовые мигранты, "склонные к асоциальному поведению".*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210525/terakt-1733768132.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, ставрополь, происшествия

На Ставрополье пресекли два теракта

12:48 27.05.2021 (обновлено: 13:28 27.05.2021)
 
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России Сотрудники ФСБ во время задержания подозреваемого в подготовке террористического акта в Ставропольском крае
Сотрудники ФСБ во время задержания подозреваемого в подготовке террористического акта в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На Ставрополье в преддверии майских праздников предотвратили два теракта, которые готовили сторонники "Исламского государства"*, сообщили в ФСБ.
Задержаны два человека. Первый — местный житель, присягнувший на верность одному из лидеров ИГ* и планировавший атаку "на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства". При обыске у него изъяли "средства террора", но где именно он собирался провести свою акцию, не уточняется.
Второй задержанный — мигрант из Средней Азии, у него нашли взрывчатку и компоненты самодельной бомбы. Где конкретно он хотел ее взорвать, не раскрывается.
Возбуждены уголовные дела о подготовке к терактам.
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Глава ФСБ Александр Бортников недавно отмечал, что за последние два года в России удалось предотвратить 78 терактов. География последних случаев: Норильск, Крым, Тверская и Калининградская области, Адыгея. Чаще всего атаки готовили исламисты.
Самое крупное задержание прошло на юге страны в начале года: были схвачены сразу 19 радикалов в нескольких регионах от Карачаево-Черкесии до Ростовской области. По данным спецслужб, они входят в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и готовили "диверсионно-террористические акты" на Северном Кавказе.
Как констатировал две недели назад секретарь Совбеза Николай Патрушев, международные террористы усиливают вербовку в России и пытаются создавать "спящие" ячейки. По его словам, целевой группой выступает в основном молодежь и трудовые мигранты, "склонные к асоциальному поведению".
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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