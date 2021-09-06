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ФСБ задержала сторонников ИГ*, готовивших нападения в Ингушетии
ФСБ задержала сторонников ИГ*, готовивших нападения в Ингушетии - РИА Новости, 06.09.2021
ФСБ задержала сторонников ИГ*, готовивших нападения в Ингушетии
ФСБ задержала четырех сторонников ИГ*, готовивших нападения на сотрудников полиции в Ингушетии, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:50
2021-09-06T11:26
происшествия
республика ингушетия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ФСБ задержала четырех сторонников ИГ*, готовивших нападения на сотрудников полиции в Ингушетии, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что они через интернет связывались с другими членами организации и планировали теракты с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.Из мест проживания задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления. Кроме того, в их средствах связи была обнаружена переписка с членами ИГ, подтверждающая преступные намерения.Против них возбудили уголовные дела по части 2 статьи 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), пункту 5 части 33 — части 2 статьи 205.5 ("Пособничество в участии в деятельности террористической организации") и статьи 205.6 ("Несообщение о преступлении").За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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республика ингушетия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры спецоперации по задержанию сторонников ИГ*
Спецоперация по задержанию сторонников ИГ в Ингушетии. Оперативное видео.
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происшествия, республика ингушетия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство
09:50 06.09.2021 (обновлено: 11:26 06.09.2021)
 
ФСБ задержала сторонников ИГ*, готовивших нападения в Ингушетии

ФСБ задержала четырех сторонников ИГ, готовивших теракты в Ингушетии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ФСБ задержала четырех сторонников ИГ*, готовивших нападения на сотрудников полиции в Ингушетии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что они через интернет связывались с другими членами организации и планировали теракты с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.
Из мест проживания задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления. Кроме того, в их средствах связи была обнаружена переписка с членами ИГ, подтверждающая преступные намерения.
Против них возбудили уголовные дела по части 2 статьи 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), пункту 5 части 33 — части 2 статьи 205.5 ("Пособничество в участии в деятельности террористической организации") и статьи 205.6 ("Несообщение о преступлении").
За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Москве. Кадры ФСБ
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ПроисшествияРеспублика ИнгушетияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Исламское государство
 
 
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