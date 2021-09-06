https://ria.ru/20210906/fsb-1748817637.html

ФСБ задержала сторонников ИГ*, готовивших нападения в Ингушетии

ФСБ задержала сторонников ИГ*, готовивших нападения в Ингушетии - РИА Новости, 06.09.2021

ФСБ задержала сторонников ИГ*, готовивших нападения в Ингушетии

ФСБ задержала четырех сторонников ИГ*, готовивших нападения на сотрудников полиции в Ингушетии, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T09:50

2021-09-06T09:50

2021-09-06T11:26

происшествия

республика ингушетия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ФСБ задержала четырех сторонников ИГ*, готовивших нападения на сотрудников полиции в Ингушетии, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что они через интернет связывались с другими членами организации и планировали теракты с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.Из мест проживания задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления. Кроме того, в их средствах связи была обнаружена переписка с членами ИГ, подтверждающая преступные намерения.Против них возбудили уголовные дела по части 2 статьи 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), пункту 5 части 33 — части 2 статьи 205.5 ("Пособничество в участии в деятельности террористической организации") и статьи 205.6 ("Несообщение о преступлении").За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210715/terakt-1741419161.html

республика ингушетия

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Кадры спецоперации по задержанию сторонников ИГ* Спецоперация по задержанию сторонников ИГ в Ингушетии. Оперативное видео. 2021-09-06T09:50 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика ингушетия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство