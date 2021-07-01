https://ria.ru/20210701/terakt-1739404486.html

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области - РИА Новости, 01.07.2021

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

Силовики предотвратили теракты, которые готовили члены террористической организации "Исламское государство*" в Москве и Астраханской области. Об этом сообщила... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:54

2021-07-01T13:54

2021-07-01T14:21

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

астраханская область

происшествия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракты, которые готовили члены террористической организации "Исламское государство*" в Москве и Астраханской области. Об этом сообщила ФСБ.Под Астраханью преступник сопротивлялся задержанию, его нейтрализовали ответным огнем. Второго участника ячейки задержали уже в столице. Сотрудники службы и гражданские при проведении операции не пострадали.При осмотре места происшествия и обысках по местам проживания фигурантов нашли автоматическое оружие и боеприпасы, гранату "Ф-1", религиозно-экстремистскую литературу. Злоумышленники планировали одновременное нападение в двух указанных регионах, в местах массового скопления людей с применением холодного и огнестрельного оружия.Отмечается, что они собирались действовать по указанию главарей группировки.В 2020 году в России предотвратили больше 40 атак, в этом — больше пяти: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе, в апреле — под Тверью.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/fsb-1604240571.html

https://ria.ru/20210401/terakt-1603763489.html

россия

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астраханская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, астраханская область, происшествия