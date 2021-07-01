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ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области
ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области - РИА Новости, 01.07.2021
ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области
Силовики предотвратили теракты, которые готовили члены террористической организации "Исламское государство*" в Москве и Астраханской области. Об этом сообщила... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:54
2021-07-01T14:21
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
астраханская область
происшествия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракты, которые готовили члены террористической организации "Исламское государство*" в Москве и Астраханской области. Об этом сообщила ФСБ.Под Астраханью преступник сопротивлялся задержанию, его нейтрализовали ответным огнем. Второго участника ячейки задержали уже в столице. Сотрудники службы и гражданские при проведении операции не пострадали.При осмотре места происшествия и обысках по местам проживания фигурантов нашли автоматическое оружие и боеприпасы, гранату "Ф-1", религиозно-экстремистскую литературу. Злоумышленники планировали одновременное нападение в двух указанных регионах, в местах массового скопления людей с применением холодного и огнестрельного оружия.Отмечается, что они собирались действовать по указанию главарей группировки.В 2020 году в России предотвратили больше 40 атак, в этом — больше пяти: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе, в апреле — под Тверью.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/fsb-1604240571.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, астраханская область, происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области
13:54 01.07.2021 (обновлено: 14:21 01.07.2021)
 
© ФСБ РФФСБ РФ предотвратила теракт в Астрахани. Кадр видео
ФСБ РФ предотвратила теракт в Астрахани. Кадр видео
© ФСБ РФ

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракты, которые готовили члены террористической организации "Исламское государство*" в Москве и Астраханской области. Об этом сообщила ФСБ.
Под Астраханью преступник сопротивлялся задержанию, его нейтрализовали ответным огнем. Второго участника ячейки задержали уже в столице.
Сотрудники ФСБ России во время задержания лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
Сотрудники службы и гражданские при проведении операции не пострадали.
При осмотре места происшествия и обысках по местам проживания фигурантов нашли автоматическое оружие и боеприпасы, гранату "Ф-1", религиозно-экстремистскую литературу.
Злоумышленники планировали одновременное нападение в двух указанных регионах, в местах массового скопления людей с применением холодного и огнестрельного оружия.
Отмечается, что они собирались действовать по указанию главарей группировки.
В 2020 году в России предотвратили больше 40 атак, в этом — больше пяти: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе, в апреле — под Тверью.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваАстраханская областьПроисшествия
 
 
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