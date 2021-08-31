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Случаи гибели российских туристов за рубежом

Случаи гибели российских туристов за рубежом - РИА Новости, 31.08.2021

Случаи гибели российских туристов за рубежом

в Египте во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:55

2021-08-31T15:55

2021-08-31T15:55

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202131 августа в Египте во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте. Мужчина был госпитализирован, серьезной угрозы его здоровью нет. Несовершеннолетняя дочь туристов находилась в момент аварии в автобусе и не пострадала. 2 августа автобус с 22 российскими туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде (Турция). Автобус перевозил россиян в аэропорт по маршруту Алания-Анталия. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся. По уточненным данным правительства Самарской области, в аварии пострадали 18 жителей региона, три человека погибли. 28 июля в Турции пропал 20-летний российский турист Макар Рагин. Молодой человек прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учился. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. 10 августа стало известно, что тело пропавшего россиянина обнаружили в море на скалах у побережья острова Бургазада около Стамбула. 19 июля вечером в Турции в районе курортного поселка Махмутлар недалеко от Алании российскую туристку сбил мотоциклист, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии женщина упала на проезжую часть, после чего еще несколько метров вперед ее протащил за собой мотоцикл. Туристка скончалась, а водитель получил легкие травмы. 22 июля житель Санкт-Петербурга, 1991 года рождения, утонул в акватории Гагры (Абхазия). Его тело было обнаружено спасателями 26 июля. 5 июля в акватории Гагры (Абхазия) утонули двое россиян, купавшихся во время шторма. 6 июля в море унесло жительницу Петербурга Тамару Молчанову и троих ее детей во время купания в реке Бзыбь Гагрского района. Один ребенок погиб, двоих спасли. Поиски унесенной в море женщины продолжались две недели, 21 июля они были прекращены. 29 июня в Черногории россиянин утонул во время купания в Адриатическом море в поселке Свети-Стефан. Предположительно во время купания у пожилого мужчины случился инфаркт. 17 июня житель Челябинска, 1973 года рождения, утонул в акватории города Гагра (Абхазия). 25 июня тело российского туриста было обнаружено в районе пансионата "Энергетик". 6 июня российская туристка Дарья Манасова упала в реку Бзыбь с моста без оградительных перил на территории Рицинского нацпарка в горах Абхазии. Спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но девушку так и не обнаружили. 2 июня в Египте около пункта оплаты проезда в микроавтобус туристической компании, в котором были несколько туристов из России, на большой скорости врезалась легковая машина, в результате чего он перевернулся. В ДТП погибла гражданка России и еще 11 человек, в том числе семь россиян, получили ранения. В середине мая в горах Абхазии потерялся 64-летний российский турист. Екатеринбуржец Владимир Ульянов приехал в Абхазию в составе группы туристов из России и вышел на туристический маршрут в высокогорье 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС республики поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке. Как рассказала инструктора группы Гилева, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал Ульянов. Позднее шестерых из семи российских туристов, которые потерялись в горах Абхазии, доставили в Сухум. Десятидневные поиски Владимира Ульянова результатов не дали. 9 апреля в Турции на трассе Конья - Аксарай водитель автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье, не справился с управлением на обледеневшей дороге. В результате ДТП погиб один российский турист, еще 26 пострадали. 20203 ноября туристка из России утонула в море в турецкой Аланье. Пенсионерка отдыхала на пляже, когда внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание в воде. Спасатели вытащили ее из моря и сразу же отправили в больницу, однако спасти жизнь женщине не удалось. Ее смерть наступила в результате утопления. 3 ноября в пятидесяти метрах от берега в районе Аланьи в провинции Анталья (Турция) затонул прогулочный туристический катер. Погиб один человек, им оказался гражданин России. 2 октября стало известно, что в турецком районе Чолаклы погиб российский турист из Татарстана. По словам его дочери, их номер в отеле находился под мансардой, где было установлено специальное автоматическое окно. Оно внезапно опустилось и зажало мужчину. 10 февраля в Таиланде два скоростных катера с туристами на борту столкнулись на большой скорости в море у острова Пхукет. На одном из катеров был только тайский экипаж, на втором – 35 российских туристов с сопровождающим. В результате столкновения погибли двое детей из России, пострадали 20 россиян. 23 января издание Antaranews со ссылкой на начальника полиции Южной Куты Юсака Агустинуса сообщило, что гражданина России нашли мертвым в деревне Унгасан на острове Бали. Мужчину нашел его друг. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. По словам начальника полиции, погибший выполнял дыхательные упражнения по совету тренера по серфингу. Ему не рекомендовали делать их в воде, однако мужчина не прислушался к совету. 6 января стало известно, что россиянин погиб под лавиной на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. По информации агентства и радио Sputnik в Грузии, турист пересек запретную зону и не смог из нее выбраться. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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