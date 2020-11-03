https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582859532.html

Названа причина смерти российской туристки в Турции

Названа причина смерти российской туристки в Турции

Туристка из России утонула в море в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:21

2020-11-03T16:21

2020-11-03T21:01

туризм

туристы

новости - туризм

анталья (провинция)

россия

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149991/12/1499911223_0:929:2031:2071_1400x0_80_0_0_f3114f221662cce608128028596e17da.jpg

АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Туристка из России утонула в море в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье.Ранее российские СМИ сообщили, что 74-летняя пенсионерка отдыхала на пляже, когда внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание в воде. Спасатели вытащили ее из моря и сразу же отправили в больницу, однако спасти жизнь пенсионерки не удалось."Подтверждаем смерть в результате утопления. Все летальные случаи проверяются на коронавирус. В данном случае он не был подтвержден", — сообщил представитель дипмиссии.

https://ria.ru/20201103/kater-1582808771.html

анталья (провинция)

россия

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, новости - туризм, анталья (провинция), россия, турция, в мире