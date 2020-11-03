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Туризм
https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582859532.html
Названа причина смерти российской туристки в Турции
Названа причина смерти российской туристки в Турции
Туристка из России утонула в море в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:21
2020-11-03T21:01
туризм
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новости - туризм
анталья (провинция)
россия
турция
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АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Туристка из России утонула в море в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье.Ранее российские СМИ сообщили, что 74-летняя пенсионерка отдыхала на пляже, когда внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание в воде. Спасатели вытащили ее из моря и сразу же отправили в больницу, однако спасти жизнь пенсионерки не удалось."Подтверждаем смерть в результате утопления. Все летальные случаи проверяются на коронавирус. В данном случае он не был подтвержден", — сообщил представитель дипмиссии.
https://ria.ru/20201103/kater-1582808771.html
анталья (провинция)
россия
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туристы, новости - туризм, анталья (провинция), россия, турция, в мире

Названа причина смерти российской туристки в Турции

16:21 03.11.2020 (обновлено: 21:01 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкОтправка в Москву граждан России, пострадавших в результате ДТП в Анталье
Отправка в Москву граждан России, пострадавших в результате ДТП в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Туристка из России утонула в море в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье.
Ранее российские СМИ сообщили, что 74-летняя пенсионерка отдыхала на пляже, когда внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание в воде. Спасатели вытащили ее из моря и сразу же отправили в больницу, однако спасти жизнь пенсионерки не удалось.
"Подтверждаем смерть в результате утопления. Все летальные случаи проверяются на коронавирус. В данном случае он не был подтвержден", — сообщил представитель дипмиссии.
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