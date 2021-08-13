https://ria.ru/20210813/opoznanie-1745690420.html

Родители опознали тело российского туриста, пропавшего в Турции

Родители опознали тело российского туриста, пропавшего в Турции - РИА Новости, 13.08.2021

Родители опознали тело российского туриста, пропавшего в Турции

Тело погибшего в Турции 20-летнего российского туриста Макара Рагина, которого искали около двух недель, опознано, готовится его репатриация, сообщили РИА... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:55

2021-08-13T18:55

2021-08-13T19:48

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АНКАРА, 13 авг – РИА Новости, Алена Палажченко. Тело погибшего в Турции 20-летнего российского туриста Макара Рагина, которого искали около двух недель, опознано, готовится его репатриация, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле.Как заявили во вторник РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, тело молодого человека нашли на Принцевых островах. В турецкой полиции агентству сообщили, что тело было обнаружено в море на скалах у побережья острова Бургазада и было идентифицировано как тело Рагина, рядом была найдена сумка с его документами."Родители опознали тело сына. Готовится его репатриация", - сказал представитель российской дипмиссии. Он добавил, что причина смерти Рагина будет установлена в ходе последующих экспертиз.Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учился. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина и находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию.Ранее отец Макара Федор Рагин рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения, однако в миграционных центрах молодого человека найти не удалось. Его также искали на острове Бююкада, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле.

https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744473700.html

https://ria.ru/20210802/stambul-1743942635.html

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происшествия, стамбул, турция, россия, новости - туризм