Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210813/opoznanie-1745690420.html
Родители опознали тело российского туриста, пропавшего в Турции
Родители опознали тело российского туриста, пропавшего в Турции - РИА Новости, 13.08.2021
Родители опознали тело российского туриста, пропавшего в Турции
Тело погибшего в Турции 20-летнего российского туриста Макара Рагина, которого искали около двух недель, опознано, готовится его репатриация, сообщили РИА... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:55
2021-08-13T19:48
происшествия
стамбул
турция
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604235498_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_b51a4d4d044aa690b24c94edfdcc2362.jpg
АНКАРА, 13 авг – РИА Новости, Алена Палажченко. Тело погибшего в Турции 20-летнего российского туриста Макара Рагина, которого искали около двух недель, опознано, готовится его репатриация, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле.Как заявили во вторник РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, тело молодого человека нашли на Принцевых островах. В турецкой полиции агентству сообщили, что тело было обнаружено в море на скалах у побережья острова Бургазада и было идентифицировано как тело Рагина, рядом была найдена сумка с его документами."Родители опознали тело сына. Готовится его репатриация", - сказал представитель российской дипмиссии. Он добавил, что причина смерти Рагина будет установлена в ходе последующих экспертиз.Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учился. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина и находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию.Ранее отец Макара Федор Рагин рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения, однако в миграционных центрах молодого человека найти не удалось. Его также искали на острове Бююкада, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле.
https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744473700.html
https://ria.ru/20210802/stambul-1743942635.html
стамбул
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604235498_632:161:3147:2047_1920x0_80_0_0_adadde86088d8ed37c8742785e235b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, стамбул, турция, россия, новости - туризм
18:55 13.08.2021 (обновлено: 19:48 13.08.2021)
 
Родители опознали тело российского туриста, пропавшего в Турции

Родители опознали тело 20-летнего Макара Рагина, пропавшего в Турции 28 июля

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 авг – РИА Новости, Алена Палажченко. Тело погибшего в Турции 20-летнего российского туриста Макара Рагина, которого искали около двух недель, опознано, готовится его репатриация, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле.
Как заявили во вторник РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, тело молодого человека нашли на Принцевых островах. В турецкой полиции агентству сообщили, что тело было обнаружено в море на скалах у побережья острова Бургазада и было идентифицировано как тело Рагина, рядом была найдена сумка с его документами.
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 11:42
Отец пропавшего в Стамбуле россиянина рассказал о поисках сына
"Родители опознали тело сына. Готовится его репатриация", - сказал представитель российской дипмиссии. Он добавил, что причина смерти Рагина будет установлена в ходе последующих экспертиз.
Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учился. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина и находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию.
Ранее отец Макара Федор Рагин рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения, однако в миграционных центрах молодого человека найти не удалось. Его также искали на острове Бююкада, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле.
Турецкие полицейские в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 10:25
В Стамбуле без вести пропал россиянин
 
ТуризмПроисшествияСтамбулТурцияРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния