https://ria.ru/20210616/abkhaziya-1737220022.html

В Абхазии рассказали о поиске пропавшей российской туристки

В Абхазии рассказали о поиске пропавшей российской туристки - РИА Новости, 16.06.2021

В Абхазии рассказали о поиске пропавшей российской туристки

Поиски российской туристки Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала в реку Бзыбь на территории Рицинского нацпарка в горах Абхазии, пока не принесли результатов,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:05

2021-06-16T14:05

2021-06-16T15:45

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СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. Поиски российской туристки Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала в реку Бзыбь на территории Рицинского нацпарка в горах Абхазии, пока не принесли результатов, однако речи об их прекращении не идет, сообщил РИА Новости представитель МЧС республики.Дарья Манасова, 1997 года рождения, приехала в Абхазию из Татарстана, она упала в реку с моста без оградительных перил. Из-за сильных дождей уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное. Спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но девушку так и не обнаружили.Поисками пропавшей россиянки занимаются около 30 сотрудников министерства совместно с работниками Рицинского нацпарка. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния взял поисково-спасательную операцию под личный контроль.

https://ria.ru/20210616/dtp-1737220136.html

абхазия

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2021

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лев квициния, мчс абхазии, в мире, абхазия