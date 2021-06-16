https://ria.ru/20210616/abkhaziya-1737220022.html
В Абхазии рассказали о поиске пропавшей российской туристки
В Абхазии рассказали о поиске пропавшей российской туристки - РИА Новости, 16.06.2021
В Абхазии рассказали о поиске пропавшей российской туристки
Поиски российской туристки Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала в реку Бзыбь на территории Рицинского нацпарка в горах Абхазии, пока не принесли результатов,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:05
2021-06-16T14:05
2021-06-16T15:45
лев квициния
мчс абхазии
в мире
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/96458/83/964588337_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_584e5414d79eeb283338f0af5c7d2ad4.jpg
СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. Поиски российской туристки Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала в реку Бзыбь на территории Рицинского нацпарка в горах Абхазии, пока не принесли результатов, однако речи об их прекращении не идет, сообщил РИА Новости представитель МЧС республики.Дарья Манасова, 1997 года рождения, приехала в Абхазию из Татарстана, она упала в реку с моста без оградительных перил. Из-за сильных дождей уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное. Спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но девушку так и не обнаружили.Поисками пропавшей россиянки занимаются около 30 сотрудников министерства совместно с работниками Рицинского нацпарка. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния взял поисково-спасательную операцию под личный контроль.
https://ria.ru/20210616/dtp-1737220136.html
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/96458/83/964588337_39:0:662:467_1920x0_80_0_0_8af265a7f322116b3774011b76f3a40f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лев квициния, мчс абхазии, в мире, абхазия
В Абхазии рассказали о поиске пропавшей российской туристки
14:05 16.06.2021 (обновлено: 15:45 16.06.2021)
В Абхазии продолжаются поиски пропавшей в горах российской туристки Дарьи Манасовой