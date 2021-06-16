Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/abkhaziya-1737220022.html
В Абхазии рассказали о поиске пропавшей российской туристки
В Абхазии рассказали о поиске пропавшей российской туристки - РИА Новости, 16.06.2021
В Абхазии рассказали о поиске пропавшей российской туристки
Поиски российской туристки Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала в реку Бзыбь на территории Рицинского нацпарка в горах Абхазии, пока не принесли результатов,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:05
2021-06-16T15:45
лев квициния
мчс абхазии
в мире
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/96458/83/964588337_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_584e5414d79eeb283338f0af5c7d2ad4.jpg
СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. Поиски российской туристки Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала в реку Бзыбь на территории Рицинского нацпарка в горах Абхазии, пока не принесли результатов, однако речи об их прекращении не идет, сообщил РИА Новости представитель МЧС республики.Дарья Манасова, 1997 года рождения, приехала в Абхазию из Татарстана, она упала в реку с моста без оградительных перил. Из-за сильных дождей уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное. Спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но девушку так и не обнаружили.Поисками пропавшей россиянки занимаются около 30 сотрудников министерства совместно с работниками Рицинского нацпарка. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния взял поисково-спасательную операцию под личный контроль.
https://ria.ru/20210616/dtp-1737220136.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/96458/83/964588337_39:0:662:467_1920x0_80_0_0_8af265a7f322116b3774011b76f3a40f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лев квициния, мчс абхазии, в мире, абхазия
В Абхазии рассказали о поиске пропавшей российской туристки
14:05 16.06.2021 (обновлено: 15:45 16.06.2021)
 
© Фото : P.KinareevskiВид на Сухум
Вид на Сухум - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : P.Kinareevski

В Абхазии продолжаются поиски пропавшей в горах российской туристки Дарьи Манасовой

Читать ria.ru в
СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. Поиски российской туристки Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала в реку Бзыбь на территории Рицинского нацпарка в горах Абхазии, пока не принесли результатов, однако речи об их прекращении не идет, сообщил РИА Новости представитель МЧС республики.
"Поиск продолжается. Но искать очень сложно, так как вода в горных реках до сих пор высокая, плюс бурление. Помимо этого нестабильная погода", - сказал представитель абхазского МЧС.
Дарья Манасова, 1997 года рождения, приехала в Абхазию из Татарстана, она упала в реку с моста без оградительных перил. Из-за сильных дождей уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное. Спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но девушку так и не обнаружили.
Поисками пропавшей россиянки занимаются около 30 сотрудников министерства совместно с работниками Рицинского нацпарка. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния взял поисково-спасательную операцию под личный контроль.
Автомобиль скорой помощи в Абхазии - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 14:06
В Абхазии машина с российскими туристами упала в овраг
 
Лев КвицинияМЧС АбхазииВ миреАбхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
06:37На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:29На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
06:13Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
05:18"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
05:01Китай успешно запустил к своей станции корабль с тремя космонавтами
Лента новостейМолния