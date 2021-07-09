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В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста - РИА Новости, 09.07.2021
В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
Абхазские спасатели обнаружили тело еще одного российского туриста, утонувшего во время шторма в акватории Гагры, сообщает МЧС республики в пятницу. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:42
2021-07-09T15:42
2021-07-09T15:49
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СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили тело еще одного российского туриста, утонувшего во время шторма в акватории Гагры, сообщает МЧС республики в пятницу.Ранее на побережье Гагры было обнаружено тело утонувшего во время шторма туриста из Саратова Павла Данкова."В акватории города Гагра обнаружено тело гражданина РФ Ростислава Петрова, приехавшего на отдых из Ставропольского края и утонувшего 5 июля", - говорится в сообщении.Тело россиянина доставлено в морг Гагрской районной больницы.Ранее сообщалось, что 5 июля в акватории Гагры утонули двое россиян, купавшихся во время шторма. Еще несколько были спасены, один из них купался в нетрезвом виде. На следующий день в море унесло жительницу Петербурга Тамару Молчанову и троих ее детей во время купания в реке Бзыбь Гагрского района. Один ребенок погиб, двоих спасли, поиски матери продолжаются.Посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
https://ria.ru/20210705/anapa-1739914361.html
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В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42 09.07.2021 (обновлено: 15:49 09.07.2021)
Абхазские спасатели обнаружили тело еще одного российского туриста, утонувшего во время шторма