Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/telo-1740628735.html
В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста - РИА Новости, 09.07.2021
В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
Абхазские спасатели обнаружили тело еще одного российского туриста, утонувшего во время шторма в акватории Гагры, сообщает МЧС республики в пятницу. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:42
2021-07-09T15:49
туризм
новости - туризм
россия
гагрский район
абхазия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569711723_11:0:937:521_1920x0_80_0_0_1d379cfdc95dde2217e8602a0f8413a2.jpg
СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили тело еще одного российского туриста, утонувшего во время шторма в акватории Гагры, сообщает МЧС республики в пятницу.Ранее на побережье Гагры было обнаружено тело утонувшего во время шторма туриста из Саратова Павла Данкова."В акватории города Гагра обнаружено тело гражданина РФ Ростислава Петрова, приехавшего на отдых из Ставропольского края и утонувшего 5 июля", - говорится в сообщении.Тело россиянина доставлено в морг Гагрской районной больницы.Ранее сообщалось, что 5 июля в акватории Гагры утонули двое россиян, купавшихся во время шторма. Еще несколько были спасены, один из них купался в нетрезвом виде. На следующий день в море унесло жительницу Петербурга Тамару Молчанову и троих ее детей во время купания в реке Бзыбь Гагрского района. Один ребенок погиб, двоих спасли, поиски матери продолжаются.Посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
https://ria.ru/20210705/anapa-1739914361.html
https://ria.ru/20210702/more-1739621644.html
https://ria.ru/20210707/rebenok-1740276908.html
россия
гагрский район
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569711723_126:0:821:521_1920x0_80_0_0_ffd1eba9c9ffe8954e9d7aa227fea1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, россия, гагрский район, абхазия, происшествия
В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42 09.07.2021 (обновлено: 15:49 09.07.2021)
 
© Sputnik / Томас ТхайцукАвтомобиль скорой помощи в Абхазии
Автомобиль скорой помощи в Абхазии - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазские спасатели обнаружили тело еще одного российского туриста, утонувшего во время шторма

Читать ria.ru в
СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили тело еще одного российского туриста, утонувшего во время шторма в акватории Гагры, сообщает МЧС республики в пятницу.
Ранее на побережье Гагры было обнаружено тело утонувшего во время шторма туриста из Саратова Павла Данкова.
Автомобиль МЧС на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 13:09
В Анапе утонули ребенок и двое спасавших его взрослых
"В акватории города Гагра обнаружено тело гражданина РФ Ростислава Петрова, приехавшего на отдых из Ставропольского края и утонувшего 5 июля", - говорится в сообщении.
Тело россиянина доставлено в морг Гагрской районной больницы.
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 16:01
В Ростовской области мужчина и его сын утонули в море
Ранее сообщалось, что 5 июля в акватории Гагры утонули двое россиян, купавшихся во время шторма. Еще несколько были спасены, один из них купался в нетрезвом виде. На следующий день в море унесло жительницу Петербурга Тамару Молчанову и троих ее детей во время купания в реке Бзыбь Гагрского района. Один ребенок погиб, двоих спасли, поиски матери продолжаются.
Посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 15:24
Под Волгоградом девочка перевернулась на надувном круге и утонула в реке
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияГагрский районАбхазияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34В Совфеде призвали подумать о конструктивных шагах в диалоге России и ЕС
16:33В Калининграде в результате стрельбы в пострадали три человека
16:29Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке тревоги из-за российских самолетов
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
Лента новостейМолния