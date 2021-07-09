https://ria.ru/20210709/telo-1740628735.html

В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста

В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста - РИА Новости, 09.07.2021

В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста

Абхазские спасатели обнаружили тело еще одного российского туриста, утонувшего во время шторма в акватории Гагры, сообщает МЧС республики в пятницу. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:42

2021-07-09T15:42

2021-07-09T15:49

туризм

новости - туризм

россия

гагрский район

абхазия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569711723_11:0:937:521_1920x0_80_0_0_1d379cfdc95dde2217e8602a0f8413a2.jpg

СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили тело еще одного российского туриста, утонувшего во время шторма в акватории Гагры, сообщает МЧС республики в пятницу.Ранее на побережье Гагры было обнаружено тело утонувшего во время шторма туриста из Саратова Павла Данкова."В акватории города Гагра обнаружено тело гражданина РФ Ростислава Петрова, приехавшего на отдых из Ставропольского края и утонувшего 5 июля", - говорится в сообщении.Тело россиянина доставлено в морг Гагрской районной больницы.Ранее сообщалось, что 5 июля в акватории Гагры утонули двое россиян, купавшихся во время шторма. Еще несколько были спасены, один из них купался в нетрезвом виде. На следующий день в море унесло жительницу Петербурга Тамару Молчанову и троих ее детей во время купания в реке Бзыбь Гагрского района. Один ребенок погиб, двоих спасли, поиски матери продолжаются.Посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.

https://ria.ru/20210705/anapa-1739914361.html

https://ria.ru/20210702/more-1739621644.html

https://ria.ru/20210707/rebenok-1740276908.html

россия

гагрский район

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, россия, гагрский район, абхазия, происшествия